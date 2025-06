Bodegas Robles suma un nuevo reconocimiento por su compromiso con la sostenibilidad en la gastronomía

Un camino que empezó hace décadas

Un vino con trazabilidad, un mensaje con identidad

ha recibido esta semana un reconocimiento especial por su trayectoria en viticultura ecológica y su compromiso con una gastronomía más respetuosa con el medio ambiente, durante la celebración del III Foro de Cocina Ecológica y Sostenible,, que ha tenido lugar en Sevilla.El galardón fue entregado a Francisco Robles por Mónica Trujillano, fundadora del foro y responsable de la guía gastronómica, considerada una voz autorizada en el ámbito de la comunicación gastronómica. No fue un reconocimiento más, sino una distinción con carga simbólica, otorgada en un espacio donde la sostenibilidad no es un añadido, sino la base de toda conversación. Y es que, como señaló la propia organización, "no se puede hablar de cocina sin hablar del origen de los alimentos".El foro, convertido ya en cita de referencia para el sector, reunió a profesionales de la hostelería y el sector hotelero, productores ecológicos, empresas agroalimentarias, centros formativos y especialistas en seguridad alimentaria. Su propuesta va más allá de una sucesión de charlas: plantea una reflexión necesaria sobre los hábitos de consumo y producción, sobre el presente —y sobre todo el futuro— de la gastronomía.En ese sentido, desde Bodegas Robles se valoró especialmente la existencia de espacios como, donde no solo se premia la trayectoria, sino que se propician encuentros reales entre quienes creen que la tierra se debe cuidar con el mismo esmero con el que se elabora un gran vino.Aunque la sostenibilidad se ha convertido en una palabra habitual en el sector agroalimentario, no todas las historias son iguales. En el caso de Bodegas Robles, el compromiso con el entorno tiene raíces profundas. Fue en 2001 cuando la firma familiar, santo y seña de la zona Montilla-Moriles, elaboró el primer vino ecológico con Denominación de Origen Protegida (DOP) en Andalucía. Desde entonces, su apuesta ha sido constante y coherente: reducción, reutilización y reciclaje en los procesos de producción, energías renovables, cubiertas vegetales en los viñedos y una certificación rigurosa de la huella de carbono.La filosofía de la bodega no se resume en una estrategia de comunicación. Se concreta cada día en decisiones tomadas desde la escucha y el respeto a los ritmos naturales. Como ha sostenido en múltiples ocasiones Francisco Robles, gerente de la firma, “cuanto más cuidamos la tierra, mejores son nuestros vinos y más respetamos nuestras raíces”.Ese espíritu ha consolidado a Bodegas Robles como un referente nacional en producción ecológica. No en vano, ha sido galardonada en los últimos años con distinciones tan prestigiosas como el, el Premio Enoturismo “Rutas del Vino de España” o elAdemás de recoger el galardón, Francisco Robles participó como moderador en una de las mesas redondas más esperadas del foro: la dedicada a vinos, vinagres y licores ecológicos. En este espacio compartió debate con representantes de otras empresas como Bodega El Piraña, Cervezas Bandolera, Destilerías Martes Santo o De Sur a Norte Organic Wines.La conversación giró en torno a la trazabilidad, las fermentaciones controladas, los procesos artesanales y el valor de una materia prima libre de pesticidas. Y también sobre una idea que está calando con fuerza: que la calidad no es un concepto únicamente sensorial, sino ético.En palabras de Francisco Robles, "hoy no se puede entender un vino o vinagre de calidad que no contemple la sostenibilidad como parte de su identidad. Un vino de calidad debe ser saludable, sostenible y con verdadera expresión del lugar del que procede".