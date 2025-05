Rafael Soto | Toros, telebasura y otros fallos educativos

En la misma semana en que RTVE difunde telebasura como ‘La Familia de la Tele’, las corridas de la Maestranza obtienen un éxito en Canal Sur fuera de toda expectativa previa. Lo hacen con el aplauso de una generación, en parte, embrutecida, banal y educada sin criterio. Todo ello, con el dinero público que bien podría haberse utilizado para evitar estas situaciones.Vamos a explicarlo por partes. La retransmisión taurina del pasado 1 de mayo en Canal Sur tuvo una cuota de pantalla del 19,1 por ciento, así como otras cuotas notables en otras sesiones. Para que nos hagamos una idea, el último programa de 'El Hormiguero' alcanzó el 15,7 por ciento, y el de ‘La Revuelta’, el 13,3 por ciento. Nada mal.Hace cinco años, muchos éramos los que pensábamos que la tauromaquia era un moribundo que subsistía a través de ayudas públicas. Hoy, el viejo arte de los matadores de toros parece estar viviendo un momento de renacimiento de la mano de los jóvenes—podríamos decir algo así como “nostálgicos”—. Son jóvenes que encuentran en la estética, las ideas y actitudes del pasado un modelo que imitar. Dicho de otro modo, estos jóvenes piensan que todo pasado fue mejor.Lo mismo deben pensar los miembros de ‘La Familia de la Tele’, herederos del ‘tomatismo’, cuyos resultados en pantalla no están siendo muy mejorables. Les está costando llegar a los dos dígitos de cuota de pantalla, y eso a pesar del despliegue que se ha llevado a cabo con dinero público.Todo en una misma semana. Y yo digo: ¿en qué hemos fallado? ¿Qué hemos hecho para que los jóvenes hayan vuelto al arte de torturar animales, inasumible para cualquier persona empática? ¿Qué hemos hecho para que con dinero público —da igual la ideología—, se estén pagando toros, telebasura y propaganda?Con el beneplácito de políticos sin escrúpulos, hemos educado a los jóvenes para que no piensen, sino que sigan ideologías y consignas. A muchos les hemos hecho perder el sentido de la empatía, a pesar de que hablamos con frecuencia de inteligencia emocional.Hemos hecho lo indecible para que no sufran y por eso, a muchos, los golpes les duelen el doble. Hemos acabado con el castigo por arcaico, y muchos no entienden que la vida tiene consecuencias. No hemos sabido darles un camino y por eso muchos miran ahora atrás.A los catastrofistas de la derecha les gusta decir que el país se va al garete. Lamento discrepar: ya se ha ido. Lo que pasa es que no vemos la partida de defunción. Solo vivimos la degradación del cadáver. Si queremos una nueva España deberemos hacer un esfuerzo con los que ahora son niños, mientras aguantamos el chaparrón que nos está cayendo encima. En otras palabras: una educación de calidad para el futuro.