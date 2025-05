Montilla-Moriles reconoce la lucha contra el mildiu con los Premios Pedro Cabezuelo

Reconocimiento de la Junta de Andalucía



FOTOGRAFÍA: AULA DE VITICULTURA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AULA DE VITICULTURA

Las instalaciones de Bodegas El Monte, en Moriles, han acogido esta semana el acto de entrega de los Premios Mildium “Pedro Cabezuelo” correspondientes a la campaña de 2024. Estos galardones, promovidos por la Fundación Caja Rural del Sur, nacieron en 1984 como una iniciativa del entonces jefe de la Sección de Protección de los Vegetales en Córdoba, Pedro Cabezuelo, con el propósito de fomentar la detección precoz del mildiu, una de las enfermedades más devastadoras que pueden afectar a los viñedos.La ceremonia tuvo lugar en un contexto de especial preocupación para los viticultores del marco Montilla-Moriles. El Aula de Viticultura del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles ha alertado recientemente de la inminente aparición de “muchas manchas de mildiu” en los próximos días como consecuencia de las lluvias registradas en la zona durante el mes de marzo y las tres primeras semanas de abril, que en algunos puntos han superado los treinta litros por metro cuadrado.Estas precipitaciones que, en ocasiones, se presentaron en forma de tormenta, han favorecido la germinación de las esporas invernantes responsables de las primeras infecciones de este hongo parásito originario de América, lo que hace prever una proliferación de manchas a partir de hoy y hasta el próximo domingo, según las estimaciones del Aula de Viticultura.Lase produjo entre los días 14 y 15 de abril en viñedos de Montilla —concretamente en la zona de Ruedos y en la Sierra— y en parcelas de Montemayor. Desde entonces, el Departamento de Sanidad Vegetal de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha confirmado la, lo que indica una propagación activa de la enfermedad.La responsable del Aula de Viticultura, Ángela Portero, ha subrayado la importancia de mantener las viñas protegidas mediante tratamientos con productos penetrantes o sistémicos antes de que aparezcan nuevas manchas y antes de las próximas lluvias previstas. Portero también ha recordado que, tras detectar una mancha, no se debe retirar la hoja afectada, sino comunicarlo inmediatamente al Departamento de Sanidad Vegetal.Como cada año, los Premios Mildium “Pedro Cabezuelo” reconocen precisamente esa labor temprana de vigilancia y aviso que resulta fundamental para contener la expansión del hongo. En esta edición, el primer premio, dotado con 700 euros, ha sido otorgado a Juan Francisco Ayala Marín, de Montemayor, por su detección en la zona de Las Arenas.El jurado ha concedido también tres segundos premios, cada uno con una cuantía de 300 euros. Han recaído en Rafael Carmona Moreno, también de Montemayor, igualmente por la zona de Las Arenas; en Ana Campos Villegas, vecina de Llanos del Espinar, en Castro del Río, por la zona de la Sierra de Montilla; y en Francisco Alcaide Benítez, de Montilla, por su aviso en la zona biológica de Los Llanos.En tercer lugar, con una recompensa de 200 euros, han sido distinguidos José Lao Herencia, de Montilla, por su intervención en la Sierra de Montilla, y Ángel Varona Robles, de Montemayor, por su detección en Las Arenas. No obstante, el jurado ha declarado desierto el tercer premio correspondiente a la zona biológica de Los Llanos, al no haberse recibido ninguna alerta que cumpliera los criterios de detección temprana exigidos por las bases del concurso.El acto de entrega de premios estuvo precedido por una charla impartida por Juan Ramón Villegas, jefe de servicio de la Delegación de Agricultura en Córdoba, quien explicó a los asistentes los detalles de la presente convocatoria de las Ayudas de Reestructuración y Reconversión del viñedo. La ponencia tuvo lugar en el Centro de Interpretación del Vino, a escasos metros de Bodegas El Monte.Desde su creación, los Premios Mildium “Pedro Cabezuelo” han servido como un incentivo clave para que los agricultores del marco Montilla-Moriles actúen con rapidez y responsabilidad ante la aparición de las primeras manchas. Gracias a iniciativas como esta, especialmente entre los años 1989 y 1991, fue posible contener la epidemia gracias a la colaboración de los propios viticultores y a la divulgación realizada por la Delegación de Agricultura.Montemayor continúa destacando como una de las zonas más proactivas en la detección, debido a la temprana brotación de sus viñedos ubicados en terrenos arenosos. Una vez más, estos premios subrayan la importancia del trabajo en red entre agricultores, técnicos y administraciones para preservar la salud del viñedo y garantizar una producción sostenible.El delegado de Agricultura, Agua, Pesca, y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Francisco Acosta, agradeció la labor del Consejo Regulador, del marco Montilla-Moriles, de las cooperativas, bodegas y lagares, así como de los viticultores que, “con su labor, permiten que los premios siguen siendo una herramienta útil para potenciar la sanidad vegetal de nuestros viñedos”.El delegado de Agricultura destacó que “la prevención del mildiu es esencial y con estos premios buscamos la detección temprana, la comunicación precoz y la toma de decisiones inmediata para evitar el avance de la enfermedad”. Acosta se refirió a la “vigilancia constante por parte de los propios viticultores para detectar “en esta campaña que ha sido tan lluviosa las primeras manchas de mildiu en el marco, incluso manchas de segunda generación”.Por último, el responsable provincial de Agricultura defendió la necesidad de conseguir “una forma de producción más sostenible, optimizando los tratamientos, ya que la detección precoz es beneficiosa para reducir costes y proteger el medio ambiente reduciendo las aplicaciones”.