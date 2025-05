Los alérgicos se enfrentan a la primavera más agresiva y con mayor carga de polen

Las personas alérgicas se enfrentan a la primavera más agresiva y con mayor carga de polen y riesgo de complicaciones respiratorias de los últimos años, en una época del año en la que se celebran muchos eventos al aire libre, como la Feria de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba, así como romerías, bodas y fiestas populares, entre otros.En ese sentido, se recomienda seguir unas sencillas claves para afrontar las distintas alergias (polen, alimentarias y a animales) y disfrutar sin riesgos, según ha indicado el doctor, jefe del servicio de Alergología delEl doctor García Núñez ha explicado que el polen del olivo lleva varias semanas afectando a la salud de los alérgicos y también el polen de gramíneas que, aunque produce menos sensibilización y síntomas de alergia, “también es muy importante estos días por alcanzar niveles muy elevados"."Más todavía tras haber tenido un final de invierno y comienzo de primavera muy lluviosos, lo que ha provocado una floración explosiva y un aumento de la masa de arbustos sin precedentes años anteriores, y esto se traduce en una mayor liberación de polen y sintomatología más severa”, añade el especialista.Pero el polen no es el único enemigo, ha afirmado el especialista, que ha destacado que la alergia a la piel de animales, en particular a la del caballo, es otro factor de riesgo a considerar, teniendo en cuenta la presencia de estos animales en ferias y romerías, entre otros eventos.En el ámbito alimentario, la feria también presenta sus desafíos. Las alergias alimentarias pueden debutar inesperadamente, ha afirmado el doctor García Núñez, o agravarse si no se vigila lo que se consume. Por tanto, “es crucial tener cuidado con la contaminación cruzada en cocinas y puestos como ocurre, por ejemplo, al freír alimentos en aceites previamente usados para otros productos. Se recomienda pues a quienes tengan alguna alergia alimentaria preguntar siempre sobre los ingredientes para evitar riesgos, estar alertas, y optar por establecimientos que garanticen buenas prácticas de manipulación”.Asimismo, no hay que olvidar a los alérgicos al veneno de insectos, avispas y abejas, sobre todo. "La comida atrae a las avispas, que pueden picar si se sienten amenazadas, lo que puede provocar reacciones graves en personas alérgicas", recuerda el experto.Afortunadamente existen medidas para disfrutar de la feria y de las romerías y demás eventos sociales al aire libre minimizando los riesgos. “Tomar la medicación antialérgica es el primer paso y fundamental, así como llevar un pequeño botiquín con los medicamentos que pudiesen ser necesarios en caso de síntomas agudos y que hayan sido prescritos por el alergólogo o el médico de referencia del paciente”, según ha resaltado el doctor García Núñez.En caso de los alérgicos al polen y que sufran síntomas muy molestos, “tenemos algo más que histamínicos y tratamiento sintomático, y es la inmunoterapia (vacuna), el único tratamiento curativo demostrado, que cambia la evolución de la alergia”. En ese sentido, es muy importante también que los pacientes que sufran reacciones severas con picaduras o alimentos deberán llevar su adrenalina consigo siempre para evitar situaciones “en las que sea necesario acudir a urgencias”, ha indicado el especialista.