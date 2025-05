Crespín acusa a Moreno Bonilla de "entregar la cuchara" de la sanidad a la privada

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha acusado al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, de “entregar la cuchara de la sanidad andaluza” a la privada y de haber "estafado" a los cordobeses con más de una decena de promesas electorales en equipamientos y servicios sanitarios incumplidos y “de los que se ha desentendido y ha olvidado, despreciando a la provincia y a sus vecinos en un asunto tan serio como es el de la salud”.Crespín ha llamado al presidente andaluz a “quitarse inmediatamente la careta de querer hacer negocio privado con la salud y ponerse a trabajar y a ejecutar lo prometido en campaña electoral en la provincia” como, por ejemplo, acabar con el déficit de pediatras en la provincia, donde 50 de los 77 municipios no tienen un pediatra para atender a la población infantil.A su vez, la líder socialista ha instado al Ejecutivo autonómico a reforzar el servicio de UVI móvil, la puesta en marcha del Centro Hospitalario de Alta Resolución (CHARE) de Priego de Córdoba y la reforma del centro de salud local, así como la ampliación prometida del Hospital de Montilla, queDe igual modo, Crespín se ha referido al nuevo centro de salud en Iznájar; a la reforma y ampliación del centro de salud de La Carlota; al nuevo consultorio en Adamuz; a la ampliación del centro de salud de Fernán Núñez; al nuevo consultorio local en Villarrubia y a la reforma del centro de Salud de Rute, entre otros compromisos pendientes de ejecución.La dirigente del PSOE ha asegurado, además, que la Junta de Andalucía "miente con los datos de la sanidad en Córdoba, ya que oculta y esconde los cordobeses que están lista de espera en tres hospitales comarcales cuyos datos de espera quirúrgica y de especialistas no facilita", en referencia a los centros de Montilla, Valle del Guadiato y de Puente Genil.“Pese a ello, pese a hacer fullerías con los enfermos en cola, la provincia cuenta con 73.200 cordobeses en lista de espera para acceder a un especialista o una intervención quirúrgica, 12.500 más que en el año anterior, lo que evidencia que todo el dinero público que Moreno Bonilla está destinando a la privada para combatir la lista de espera no está sirviendo para nada: sólo para engordar los bolsillos de sus amigos de las clínicas privadas en lugar de contratar más personal sanitario y reforzar el sistema público”, ha dicho.Para Crespín, “el destrozo sanitario en la provincia es sangrante, con el cierre continuado de consultorios, recorte de horarios y especialidades, atascos y listas de espera insoportables en atención primaria o centros que los están dejando como simples centros de salud al despojarlos de servicios, quirófanos y camas hospitalarias”.En el repaso a la situación sanitaria de la provincia, Rafi Crespín citó también Cabra, con las urgencias nocturnas cerradas desde julio pasado de 22.00 de la noche a 11.00 de la mañana, lo que ha originado un "cuello de botella" en el Hospital Infanta Margarita.Rafi Crespín se refirió también a la treintena deen la Campiña Sur, pendientes de la subrogación prometida por Moreno Bonilla y a los que se les adeuda ocho meses de salario.La dirigente socialista tildó también como “crítica” la situación del principal hospital de referencia de la provincia, el Hospital Universitario Reina Sofía, donde el tiempo medio de espera para una intervención quirúrgica superaba los seis meses y medio a finales de 2024, el más alto de los últimos años, con alrededor de 4.000 de los 17.000 enfermos que aguardan una operación en cola más de un año, mientras que hay más de 11.300 pacientes en espera de acudir a los servicios de Rehabilitación del total de 28.600 que aguardan ver a un especialista.“La situación, lejos de revertir, empeora año a año y un ejemplo lo tuvimos el pasado verano, tras decretar Moreno Bonilla el cierre de 350 camas en los hospitales de la provincia, y dejar un solo médico de urgencias compartido entre dos o tres municipios, como pasó en Almodóvar o en Bujalance, o con urgencias en manos de enfermeras por falta de facultativos”, ha recordado Rafi Crespín.“Nuestros mayores decían que cuando una enfermedad entra en una casa, entra la ruina, y eso es así porque te condiciona tu vida, tu economía familiar y tu trabajo, máxime si no tenemos una sanidad pública fuerte y potente que nos ampare como clase media y trabajadora”, ha concluido Crespín, que ha asegurado que “nuestra secretaria general, María Jesús Montero, tiene un compromiso firme para revertir la situación y darle a la sanidad pública el sitio que le corresponde cuando dentro de un año sea presidenta de la Junta de Andalucía”.