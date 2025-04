Nuevas ofertas de empleo

Cocinero/-a (Córdoba)

FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 16/04/2025

Terapeuta ocupacional (Córdoba)

FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 16/04/2025

Supervisor/-a de operaciones (Montilla)

FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 24/04/2025

Dependiente/-a (Montilla)

FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 24/04/2025

Montadores industriales (Montilla)

FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 24/04/2025

Encargado/-a de obra eléctrica (Montilla)

FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 23/04/2025

Profesores de Inglés (Córdoba)

FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 23/04/2025

NOTA IMPORTANTE: Esta sección tiene un carácter meramente informativo. Andalucía Digital no avala, necesariamente, las ofertas laborales que se difunden por esta vía ni analiza en profundidad las condiciones económicas o de otra índole que puedan llevar aparejados estos anuncios. En ese sentido, si alguna persona detecta algún requisito que considere improcedente o no ajustado a Derecho, puede comunicarlo al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que, en su caso, puedan adoptar las medidas oportunas.



En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección. Para hacer llegar cualquier candidatura a empresas interesadas, deben pulsar en el enlace que se facilita al final de cada oferta y adjuntar el CV en la pestaña que habilita para cada caso el SAE.

, gracias a la colaboración de Alfacamp , programa de aceleración para, ofrece un listado con las ofertas de empleo más relevantes que ha publicado en las últimas horas ely otros portales especializados. Si usted dirige una empresa y requiere personal, puede publicar de manera gratuita una oferta en esta sección, enviando un correo electrónico acon los datos más relevantes del puesto de trabajo que se desea cubrir.Una residencia en Córdoba capital busca cubrir un puesto de cocinero o cocinera oficial de primera o segunda. La incorporación es inmediata y el contrato que se ofrece es de carácter indefinido. La jornada laboral será de 38 horas semanales, distribuidas en turnos rotatorios de mañanas o tardes, y la remuneración asciende a 1200 euros mensuales. Aunque no es un requisito excluyente, se valorará contar con una experiencia mínima de seis meses en un puesto similar, así como disponer de formación profesional de grado medio o superior en cocina. Oferta disponible en este enlace Una residencia ubicada en Córdoba capital ofrece un puesto de terapeuta ocupacional con incorporación inmediata. El contrato tiene una duración estimada inicial de un mes, con posibilidad de ampliación hasta un máximo de ocho meses. La jornada es parcial, con un total de 30 horas semanales, y la retribución mensual se sitúa en 1000 euros. Para optar al puesto es imprescindible contar con el título universitario de diplomatura o grado en Terapia Ocupacional, así como disponer del permiso de conducir tipo B. Se trata de una oferta privada orientada a profesionales del ámbito sociosanitario que cuenten con la cualificación requerida y disponibilidad inmediata. Oferta disponible en este enlace La multinacional Carrier busca un supervisor de operaciones para su planta en Montilla, Córdoba, en turno nocturno (de 22.00 de la noche a 6.00 de la mañana). El puesto implica liderar un equipo de 30 a 50 personas en tres líneas de montaje, asegurando el cumplimiento de objetivos de producción, calidad y seguridad, e impulsando la mejora continua mediante metodologías como KAIZEN y QRQC. Se requiere formación como ingeniero técnico industrial, experiencia mínima de dos a tres años y habilidades en gestión de equipos. Carrier ofrece un salario competitivo, seguro de salud, excelente ambiente laboral y oportunidades reales de desarrollo profesional dentro de una empresa líder a nivel mundial. Oferta disponible en este enlace Empresa de impresión ubicada en Montilla (Córdoba) ofrece una vacante de dependiente/a para atención al cliente. El contrato es laboral temporal con una duración aproximada de 120 días, en jornada parcial de 4 horas diarias, de lunes a viernes en horario de 10:00 a 14:00, con un salario bruto mensual de 700 euros. Se valoran conocimientos en ofimática, manejo de Microsoft Office y experiencia previa de al menos 12 meses. También se considerará positivamente contar con permiso de conducir tipo B. Una opción interesante para quienes buscan empleo matutino en el sector comercial. Oferta disponible en este enlace Adecco Córdoba lanza una atractiva oferta para contratar a 20 montadores industriales en Montilla. Se requiere experiencia previa en montaje industrial y disponibilidad inmediata. El contrato es temporal, con una duración inicial de un mes a jornada completa. Es una excelente oportunidad para profesionales con experiencia que deseen incorporarse de inmediato al mercado laboral en la zona. Oferta disponible en este enlace La consultora Looking For Talent busca un encargado o encargada de obra eléctrico para liderar la ejecución de proyectos fotovoltaicos en distintas zonas de Andalucía, con base en Montilla. Se requiere formación en electricidad, curso de PRL de 60 horas y, al menos, tres años de experiencia en construcción de plantas solares, líneas eléctricas o subestaciones. Es indispensable disponibilidad para viajar, manejo de herramientas ofimáticas y conocimientos en media y baja tensión. Se ofrece contrato indefinido, salario entre 30.000€ y 33.000€ brutos anuales, gastos cubiertos por la empresa, jornada intensiva en verano y posibilidades reales de desarrollo dentro de una empresa en expansión. Oferta disponible en este enlace Una reconocida academia privada de Córdoba capital busca incorporar un profesor de inglés en modalidad de tiempo parcial. Se requiere formación universitaria en Educación Infantil o Primaria con mención en inglés, o bien grado en Estudios Ingleses o titulación equivalente. Es imprescindible acreditar un nivel mínimo de inglés C1. El salario será acordado con el candidato seleccionado. Una excelente oportunidad para profesionales del idioma que deseen formar parte de un centro consolidado y con buen ambiente académico. Oferta disponible en este enlace