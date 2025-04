Más de 100.000 personas claman contra el "desmantelamiento" de la sanidad pública andaluza

"La sanidad pública no se vende, se defiende"

Incumplimientos y "maltrato institucional" a los profesionales

Diez exigencias para revertir el deterioro

1. Aumentar el gasto sanitario público per cápita hasta la media estatal.

2. Redistribuir el presupuesto sanitario en favor de la sanidad pública.

3. Cumplir el pacto de mejora de la Atención Primaria.

4. Aplicar la reforma de la carrera profesional pactada en mayo de 2023.

5. Reforzar la negociación colectiva para mejorar condiciones laborales y calidad asistencial.

6. Acabar con las listas de espera desde el sistema público.

7. Frenar toda forma de privatización encubierta.

8. Dotar adecuadamente de material y recursos a los profesionales.

9. Invertir para eliminar conciertos y garantizar el acceso equitativo en todo el territorio.

10. Establecer canales reales de participación ciudadana en materia de salud.



Sevilla ha acogido hoy una histórica manifestación convocada por los sindicatos, lay la plataforma ciudadana Marea Blanca, en defensa de una sanidad pública digna y de calidad. La protesta ha contado con el respaldo de más de medio centenar de organizaciones sociales, partidos políticos y colectivos profesionales, y ha reunido a más de 100.000 personas procedentes de todos los rincones de Andalucía.Desde Córdoba, más de 3.500 personas se han desplazado en 26 autobuses y decenas de vehículos particulares, procedentes de Córdoba y localidades como Priego de Córdoba, Cabra, Lucena, Puente Genil, Aguilar de la Fronera, La Rambla, Montalbán, Fernán Núñez, Montemayor, Espejo, Baena, Luque, Zuheros, Doña Mencía, Palma del Río, Peñarroya, Castro del Río y Espejo, así como de la, que ha fletado dos autobuses, en una muestra del compromiso de la ciudadanía cordobesa con su sistema sanitario.Pancartas de todas estas localidades han denunciado el mal funcionamiento de los centros sanitarios y la repercusión en la salud de la población, para exigir un giro de 365 grados en las políticas sanitarias de laque, afirman, "tiene en caída libre la sanidad pública, con un giro sin disimulos hacía la sanidad privada".La movilización ha denunciado el proceso de desmantelamiento de la sanidad pública andaluza llevado a cabo por el Gobierno dey el Partido Popular, "con un modelo que favorece la privatización encubierta, el traslado de recursos públicos a empresas privadas y farmacéuticas, y el abandono de la Atención Primaria".Los convocantes han recordado que Andalucía ha sido referente nacional en sanidad pública, especialmente en la Atención Primaria, y que "esta calidad fue fruto del esfuerzo de los profesionales y de la lucha incansable de generaciones anteriores". Hoy, ese sistema se encuentra "gravemente amenazado", a juicio de los sindicatos.En clave cordobesa, las exigencias de los ciudadanos se han centrado en las listas de espera y en la falta de profesionales, afirmando que eltiene quirófanos cerrados en Puente Genil, Peñarroya-Pueblonuevo y Palma del Río, así como otros quirófanos con bajo rendimiento en el resto de hospitales de la provincia y retrasos en el"También hay unidades y camas cerradas en el complejo sanitario Reina Sofía, y el tercer punto de urgencias de Córdoba, tras finalizar las obras, tampoco se abre por falta de personal, con la consiguiente saturación de las urgencias hospitalarias", han denunciado los sindicatos. La Atención Primaria también ha sido objeto de duras criticas, a causa de las "plantillas insuficientes" y de los "edificios viejos, en su mayoría sin consultas ni espacios" suficientes.Los ciudadanos han cantado a voces durante todo el trayecto de la manifestación “nuestros hospitales y consultorios, no se desmantelan”; “las listas de espera, a muerte nos condenan”; “Los sanitarios, son necesarios”; “para la consejera, una lista de espera” o “somos la pesadilla de Moreno Bonilla”, en clara referencia a mantener la presión en la calle porque “esta batalla, la vamos a ganar” y “la sanidad pública no se vende, se defiende”.Además, los sindicatos han denunciado el "incumplimiento" de acuerdos firmados por lacon los principales sindicatos sobre la mejora de la Atención Primaria y la carrera profesional, lo que, a juicio de estas entidades, "supone una grave deslealtad institucional hacia quienes sostienen el sistema sanitario con su trabajo diario"."Los profesionales sanitarios andaluces son actualmente los peor retribuidos del Estado y soportan altas cargas de trabajo con plantillas insuficientes", han asegurado los convocantes, para añadir que "las listas de espera, tanto en Atención Primaria como hospitalaria, se disparan a semanas, meses e incluso años, generando una atención cada vez más deshumanizada y desigual"."Existe una sensación de caos porque nada funciona: ni los centros, ni las bolsas de empleo, ni las contrataciones; se adeudan miles de euros a trabajadores desde 2023; las plantillas son insuficientes, profesionales y ciudadanos estamos sufriendo las consecuencias del abandono institucional", han recalcado desde las plataformas ciudadanas, toda vez que han lamentado que "la apatía campa a sus anchas por el SAS" y "todo ello está produciendo una fuga de profesionales que no nos podemos permitir".Los trabajadores del sector sanitario andaluz han coreado lemas como “consejera, dimisión”; “Moreno Bonilla, queremos más plantilla”; “la Atención Primaria es prioritaria”; “queremos ya carrera profesional”; “ en el SAS se maltrata al personal” o “los contratos basura son una tortura”.Las organizaciones convocantes han exigido al Gobierno andaluz una serie de medidas urgentes para frenar el deterioro del sistema: