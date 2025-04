Dos oros para Bodegas Robles en el Certamen Internacional de Vinos CINVE 2025

La excelencia enológica de Bodegas Robles , santo y seña de la producción ecológica en Andalucía y referente de la, ha sido nuevamente reconocida en el prestigioso, donde la firma montillana, fundada en 1927, ha conseguido dos medallas de oro.En la vigésimo primera edición del Concurso Internacional de Vinos Generosos y Especiales, Bodegas Robles ha sido galardonada con una medalla de oro por su. Este vino dulce, elaborado a partir de uvas pasificadas de la variedad Pedro Ximénez y envejecido en una solera fundacional de 1927, es una auténtica joya enológica que ya había sido reconocida en enero comoen el certamen "Mejores Vinos y Espirituosos de España", organizado por laLa meticulosa elaboración deles una de las claves de su éxito. El proceso comienza con la recolección manual de las uvas en agosto, que posteriormente se extienden en las paseras para su asoleo. Bajo el sol andaluz, los racimos se voltean cuidadosamente a mano para garantizar una pasificación uniforme. Su sistema de envejecimiento en solera y criaderas permite que el vino viejísimo se refresque cada año con vinos más jóvenes, logrando así una armoniosa combinación de madurez y frescura.El resultado es un vino de color caoba intenso con reflejos cobrizos, que en nariz despliega aromas de pasas, miel, piel de naranja y notas minerales. En boca, su dulzura se equilibra con una acidez vibrante, prolongando su persistencia y dejando un retrogusto de chocolate, tofe, pimienta y mentol.El reconocimiento a la bodega cordobesa durante la celebración de este evento, que ha tenido lugar del 28 al 30 de marzo pasados en Cáceres, no se detiene ahí. En la sexta edición del Concurso Internacional de Vermuts, Bodegas Robles ha conseguido una segunda medalla de oro gracias a su. Este vermut artesanal, organizados por la, que destacó el trabajo de los maestros vermuteros de la firma montillana.Else distingue por su elaboración con diez plantas aromáticas presentes en el viñedo ecológico de Bodegas Robles. Según, "este vermut busca trasladar al producto la experiencia completa de las vides, protegidas durante buena parte del año por un manto de lavanda, amapolas, romero, tréboles y plantas silvestres". El resultado es un vermut con una personalidad única, que combina tradición, innovación y un profundo respeto por el entorno natural.A su vez, se han incorporado aromas y recuerdos de la gastronomía andalusí, que aportan un equilibrio entre dulce, amargo y ácido que permite una prolongada presencia de sus aromas en el paladar y en la nariz. Tras dos años de intenso trabajo, la bodega montillana ha podido recuperar sabores perdidos en la memoria, un esfuerzo que, en 2022, obtuvo sus frutos al recibir una Medalla de Oro en el prestigioso Concurso de Vinos del Real Casino de Madrid En efecto, la veterana bodega de Montilla-Moriles ha aportado a sula base de vino oloroso –y un toque de Pedro Ximénez– que fundamenta el carácter y la estructura del vermut. "La lavanda, la amapola, el romero, los tréboles y otros vegetales que crecen en nuestro viñedo ecológico, en natural armonía, unidos al empleo de canela, clavo y otras especias, nos permiten evocar los ecos aromáticos de Al-Ándalus en este vermut rico, goloso y sensual, que no se parece a ningún otro", subraya Francisco Robles.A finales de 2023, la, un colectivo que aglutina a profesionales de la comunicación que difunden sus críticas enológicas en publicaciones especializadas, eligió elentre los tres mejores vermús de España en el Certamen «Mejores Vinos y Espirituosos de España» , cuyo jurado tuvo que evaluar en la fase final un total de 150 vinos y vermús, además de 45 espirituosos.Apenas unos meses después, los, unos galardones que se conceden en el marco del salón Las 12 Horas del Vermut –que tuvo lugar en el–, reconocieron con un Gran Oro este singular vermut que atesora un completo palmarés de premios y distinciones.En palabras de Francisco Robles, "este premio representa otro paso adelante en nuestro compromiso continuo hacia un futuro más sostenible en la producción de vermuts artesanales". Y es que, como detalla el máximo responsable de la firma, "en Bodegas Robles, la sostenibilidad no es solo una práctica, es una filosofía que ha evolucionado a lo largo de nuestra historia hasta convertirse en el eje central de nuestras operaciones y decisiones"."Estamos comprometidos en hacer nuestra parte para asegurar un futuro responsable para las siguientes generaciones", añadió Francisco Robles, quien agradeció la concesión de este galardón a la Asociación de Vermuts Artesanos de España "y a todos nuestros clientes amigos que nos han apoyado en este camino".Bodegas Robles es una empresa familiar con casi un siglo de historia en la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles. Pionera en la elaboración de vinos ecológicos y en la certificación de su huella de carbono, la bodega se ha consolidado como un referente en la generación de vinos con identidad que expresan el carácter de su terruño y un profundo respeto por el entorno natural.Este compromiso con la excelencia y la sostenibilidad ha sido ampliamente reconocido, obteniendo prestigiosos galardones como el, el, y el. En definitiva, como sostiene el gerente de la firma, Francisco Robles, "cuanto más cuidamos la tierra, mejores son nuestros vinos y más respetamos nuestras raíces".