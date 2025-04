Aureliano Sáinz | Aforismos en su punto (6)

AURELIANO SÁINZ

FOTOGRAFÍA: AURELIANO SÁINZ

Esta sección la suelo ilustrar con imágenes de la vida cotidiana, pues pretende estar referida al mundo de la gente común y no quedarnos como mera expresión conceptual o teórica, por muy brillantes que sean las frases que he seleccionado de diferentes autores. Por otro lado, conviene, en algunos casos, comentar la posible relación que tiene la fotografía que he mostrado con algo de lo que a continuación se dice.En este caso, me encontraba en Barcelona, cerca de la Plaza de Cataluña, punto neurálgico de la ciudad. Tenía en la mente una frase de Joseph Goebbels que había leído recientemente, por lo que caminando me encontré con este grupo de jóvenes que habían salido de una tienda de la marca francesa Lacoste, muy contentos por su compra con el famoso logotipo en forma de cocodrilo que aparecía en sus bolsas blancas.No sé si estaban esperando algo, pues se encontraban todos apoyados sobre una barandilla que les separaba de la calzada. Les pregunto si hablan español. De manera unánime me dicen que no; que, en cambio, saben hablar inglés. Entonces les indico en este idioma si les puedo hacer una fotografía para una revista. Se miran entre sí, se sonríen sin comprender muy bien el objetivo, y de manera unánime que responden afirmativamente, al tiempo que uno de ellos saca la camiseta blanca de Lacoste como muestra de ‘triunfo’.Les hago un par de fotografías con el móvil, al tiempo que les doy las gracias y me despido del grupo. De este modo, ya tengo la portada para la sexta entrega de esta serie que, como es habitual, presento en esta ocasión tres frases o aforismos que nos servirán para reflexionar sobre el mundo en el que vivimos. Y comienzo por esa de Joseph Goebbels que creo que no tiene desperdicio.1. “Posiblemente sea Joseph Goebbels, quien fuera ministro para la Ilustración Pública y la Propaganda del Tercer Reich alemán entre 1933 y 1945, el personaje actualmente más citado en los temas políticos. Ello se debe a que su famosa frase “Una mentira mil veces repetida se convierte en una verdad para la gente” se ha reiterado hasta la saciedad. Pero tiene sentido si entendemos que actualmente las mentiras y los bulos circulan por las redes sociales como el agua por los canales, como lo hace la sangre por el sistema circulatorio del cuerpo humano.Pero conviene entender que la crueldad del régimen nazi no es motivo para suponer que sus dirigentes no fueran lo suficientemente inteligentes para conocer el comportamiento de las masas sociales. No en vano, Goebbels era doctor en Filología Germánica por la Universidad de Heidelberg, lo que es indicio de su formación lingüística. Y sabiendo que los discursos bien elaborados y argumentados no conllevaban buenos resultados políticos, defiende que los mensajes deben estar adaptados “al nivel menos inteligente de los individuos a los que van dirigidos”.¿No es, acaso, lo que Donald Trump ha hecho en sus campañas, de modo que ha sido de nuevo nombrado presidente, nada menos que tras haber alentado el asalto al Capitolio y tener que enfrentarse a treinta demandas judiciales?2. “Algo en lo que no suele pensarse es que los eslóganes y mensajes políticos que recibimos, no solo en las campañas electorales, beben de las sofisticadas campañas publicitarias comerciales que cotidianamente nos inundan. En la actualidad, antes de lanzarse una campaña, se estudia directa y minuciosamente las emociones conscientes y no conscientes de los sujetos que componen el sector social al que va dirigida. No es posible que esa campaña sea un éxito si no sigue algunas de las reglas ya conocidas: que sean simples, impactantes y que apelen a los deseos más ocultos.Entre los estudiados eslóganes de las campañas de Donald Trump se encontraba “Make America Great Again” (“Haz América grande otra vez”), que a su vez se ha simplificado en MAGA, el acrónimo que tanto gusta a sus seguidores, sean políticos, periodistas, comunicadores, empresarios, etc., ya que ha sabido rodearse de una cohorte de aduladores y mentirosos lisonjeros, aunque sean ultrarricos, ya que saben que ahora hay que estar del lado de quien tiene el máximo poder en Estados Unidos.3. “Este párrafo lo he extraído del último libro de Emil Cioran publicado en nuestro país:. Ya he citado en otras ocasiones a este escritor rumano afincado en Francia, fuera por su excelente prosa o porque hablaba sin tapujos. Y es que, a pesar de su profundo pesimismo, como podemos comprobar por este breve texto, su crítica era lúcida y feroz.Cuando Cioran habla de “hombres con grandes designios”, podemos imaginar que era la idea que tenían de sí mismos emperadores de la antigua Roma, como Calígula, Nerón o Heliogábalo, que por sus egolatría, crueldad y estupidez condujeron a acelerar el declive del Imperio Romano, ya que se les permitió todas las locuras que salían de sus cerebros.Y ahora, en pleno siglo XXI, tenemos a Donald Trump, que unido a Vladimir Putin o a Benjamin Netanyahu, son capaces de insólitas majaderías y crímenes horrendos. Y es que el mundo guiado por este tipo de personajes, si no se les frena, puede llegar a una verdadera catástrofe.