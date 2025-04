Alerta por llamadas de supuestas compañías eléctricas que ofrecen falsas compensaciones por el apagón de luz

ha alertado hoy de la proliferación de estafas que aprovechan el argumento dela toda la España peninsular para conseguir datos bancarios de las posibles víctimas y extraer dinero de sus cuentas.La asociación ha tenido conocimiento de que se están produciendo llamadas telefónicas donde el estafador simula contactar con el usuario en nombre de su compañía eléctrica para ofrecerle una falsa compensación de un 20% de la factura por las molestias derivadas de las horas que los hogares estuvieron sin suministro eléctrico.Con el pretexto de ofrecer la compensación en la factura, los timadores piden a los usuarios que les faciliten su número de cuenta bancaria. El objetivo en realidad es efectuar cargos a la cuenta. FACUA advierte a los consumidores que hayan sido víctimas de esta estafa que revisen de forma habitual sus cuentas y anulen los posibles cargos ilícitos de los que sean objeto.Al tratarse de cargos en cuenta y no a través de tarjeta, la anulación puede realizarse de forma inmediata a través de la app del banco. De no utilizarla, los afectados pueden acudir a su oficina habitual de su entidad para solicitarlo.En caso de sufrir una de estas estafas y haber facilitado los datos de la tarjeta de débito o crédito, para anular los cargos es necesario presentar una reclamación al banco a la mayor brevedad, preferentemente por escrito para tener constancia de ella.FACUA viene tramitando numerosas reclamaciones de usuarios a los que las entidades bancarias niegan la devolución del dinero estafado, aunque en la gran mayoría de casos acaban haciéndolo sin necesidad de interponer demandas judiciales.FACUA advierte de que las comercializadoras no están llamando a sus clientes para ofrecerles ningún tipo de descuento ni compensación en sus facturas por las horas que estuvieron sin luz como consecuencia del apagón generalizado que sufrió España. Por ello, recomienda estar atentos y, en caso de recibir llamadas telefónicas, mensajes de texto o correos electrónicos de este tipo, no ofrecer ningún tipo de información personal o bancaria.