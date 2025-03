Rafael Soto | Leo Messi orina sentado y otras reflexiones

RAFAEL SOTO

ILUSTRACIÓN: ISABEL AGUILAR

Sin lugar a dudas, el móvil es uno de esos objetos que más tiempo nos roba. O, mejor dicho, dejamos que nos robe. Y, por supuesto, la visualización de vídeos sin interés alguno ocupa buena parte de ese tiempo desperdiciado. Si bien, en ocasiones, encuentras algo interesante.Uno de estos vídeos me impactó. Reflejaba un fragmento de una entrevista que hicieron a Luis Suárez y Lionel Messi en 2017 en el programa de televisión uruguayo. En el mismo, ambos jugadores reconocían que orinaban sentados. "Yo también", afirmaba entre risas el mejor futbolista de las últimas décadas.No sé cómo he podido vivir sin tener esta información. ¿Sabéis en cuántas conversaciones podría haber metido esa anécdota por el mero placer de hacerlo? Pero, sobre todo, como ya apuntaron en su momento periodistas mejor informados que yo, porque es fácil relacionar esta anécdota con la cuestión de la construcción de la masculinidad.En este punto, solemos encontrarnos con dos extremos. Por un lado, la posición "hetero-básica", como dicen ahora las juventudes, que no entienden que entre Falete y El Fary existen términos medios. Gentes para las que el modelo de masculinidad se encuentra entre Humphrey Bogart eny Santiago Segura enPor otro lado, una facción del feminismo muy radical y descerebrada que, como todos los que van de ilustrados, se creen con derecho a dictar de manera despótica sobre la vida de los demás: cómo hablar (el mal traducido "lenguaje inclusivo" puede ser y es muy legítimo, al menos, en las lenguas germánicas, pero que en castellano resulta una paletada), cómo comportarse, cómo relacionarse con los demás, y un largo etcétera.Por desgracia, en nuestro retorno al feudalismo, estamos recuperando la hipocresía de las etiquetas y la imposición de comportamientos y valores. El peligro de los extremos. En mi caso, siempre he defendido el libre desarrollo de la personalidad desde el respeto a la vida de los demás. Es bueno tener modelos, y más en una época tan escasa de valores como en la que nos encontramos, pero no imposiciones de personas y "persones" erigidos como jueces de la moral.Llegados a este punto, supongo que el lector se preguntará si era necesario señalar que Messi orina sentado para tratar de este tema. Sin embargo, perdónenme, necesitaba meter esa anécdota en alguna parte.