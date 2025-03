Profesionales sanitarios y ciudadanos se manifiestan contra el "desmantelamiento" de la sanidad pública

Las calles de Córdoba han sido escenario esta mañana de una multitudinaria manifestación convocada por los sindicatos, la, lay las Mareas Blancas. La movilización ha tenido como objetivo denunciar el "incumplimiento" por parte dely de lade los acuerdos firmados en 2023, así como alertar sobre el "deterioro progresivo" de la sanidad pública en la comunidad.La protesta, que ha comenzado a las 10.30 de la mañana frente a la Delegación de lay ha concluido una hora más tarde en la Delegación del Gobierno andaluz, ha reunido a cientos de profesionales sanitarios y ciudadanos. Durante el recorrido, se han escuchado consignas como “Los acuerdos, son para cumplirlos”, “Queremos ya, carrera profesional” o “Moreno Bonilla, queremos más plantilla”.Los sindicatos denuncian que el SAS y la Consejería de Salud han incumplido los acuerdos alcanzados en 2023 tras una negociación en la Mesa Sectorial de Sanidad. Entre los compromisos incumplidos destacan la mejora de la Carrera Profesional y el refuerzo de la Atención Primaria, que contemplaba la incorporación de 2.414 nuevos profesionales en 2024. La falta de estas incorporaciones ha provocado una mayor sobrecarga asistencial, agravando el déficit de personal y empeorando las condiciones laborales del sector, según han denunciado los portavoces sindicales.“El incumplimiento de estos acuerdos afecta a más de 120.000 profesionales sanitarios en Andalucía, de los cuales 12.000 trabajan en Córdoba”, han señalado desde los sindicatos convocantes. Además, han denunciado que la falta de inversión y la precariedad en el sector han intensificado la “fuga de batas blancas”, con numerosos profesionales optando por trasladarse a otras comunidades autónomas o incluso al extranjero en busca de mejores condiciones laborales.No solo los profesionales sanitarios han salido a la calle. Numerosos ciudadanos y plataformas vecinales de distintas localidades de la provincia, como Puente Genil, Montemayor o Peñarroya-Pueblonuevo, así como la, han participado en la protesta. Los manifestantes han expresado su preocupación por las "interminables listas de espera" y el "deterioro" de hospitales y centros de salud. “Las listas de espera, a muerte nos condenan”, “Nuestros hospitales no se desmantelan” y “La Atención Primaria es prioritaria” han sido otros de los lemas coreados durante la manifestación.Los sindicatos han anunciado que la movilización de hoy es solo el inicio de un calendario de protestas en defensa de la sanidad pública. El próximo gran acto reivindicativo tendrá lugar el próximo 5 de abril en Sevilla, donde se espera que ciudadanos y sanitarios de toda Andalucía se reúnan para exigir mejoras en la financiación, contratación de personal y gestión del sistema sanitario.“Si la Junta de Andalucía no rectifica y cumple con lo acordado, nos veremos obligados a exigir dimisiones de alto nivel, porque con la salud no se juega”, han advertido los portavoces sindicales. La movilización de hoy en Córdoba ha dejado claro que el malestar entre profesionales y ciudadanía va en aumento y que la lucha por una sanidad pública de calidad continuará hasta que las administraciones respondan a sus compromisos.