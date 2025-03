Palma del Río cierra el Mes de la Naranja con la celebración de la III Feria de la Tapa

El municipio de Palma del Río acogerá los próximos días 4, 5 y 6 de abril su Feria de la Tapa, iniciativa que celebra su tercera edición y que cuenta con el apoyo de la, a través delEn relación con esta propuesta, el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación de Córdoba,ha destacado que “desde ‘Sabor a Córdoba’ nos sumamos a esta feria que nos permite dar a conocer los valores vinculados a este producto de la Vega del Guadalquivir”.Romero ha insistido en que “la puesta en valor de la naranja como producto estrella de nuestra provincia supone, además, conocer un sector esencial para el desarrollo económico y social de esta zona de la provincia, en la que confluyen el Genil y el Guadalquivir”.“Por tercer año consecutivo, y como broche final del Mes de la Naranja, esta feria nos permite conocer las variedades autóctonas de la naranja. Hablaremos así de navelina, salustina o navelate durante unos días en los que este producto se convertirá en ingrediente esencial de unas tapas gourmet”, ha matizado Romero.Para el también presidente de Iprodeco, “cuando hablamos de la naranja con apellidos, de la naranja de Palma del Río, no podemos olvidar que hablamos de calidad, seguridad alimentaria y, cómo no, de empleo y desarrollo de nuestros pueblos”.Por su parte,, tercera teniente de alcalde de Palma del Río, ha agradecido el compromiso de la Diputación “con esta iniciativa, a través de la cual se celebra no sólo la gastronomía sino que también fomentamos la actividad económica de nuestro municipio”. Cano ha insistido en que “la Feria de la Tapa Gourmet es una plataforma con la que trabajamos de la mano de nuestros productores y hosteleros, convirtiéndose en seña de identidad de nuestro pueblo”.“La creatividad de nuestros profesionales de la cocina se convertirá durante estos días en reclamo turístico y en elemento de concienciación sobre la importancia de consumir producto local, productos sostenibles y accesibles que forman parte de nuestra seña de identidad gastronómica y cultural per,o sobre todo, motor de desarrollo”, ha concluido Cano.Finalmente, el presidente de la EMPA,, ha afirmado que “el Mes de la Naranja es una manera de dar a conocer Palma desde su pasado, pasando por su presente y futuro”. Ruger ha remarcado “el importante papel que juegan en el desarrollo de estas actividades las asociaciones citrícolas del Valle del Guadalquivir, sin cuya colaboración esencial este evento no sería factible”.La III Feria de la Tapa Gourmet contará con la participación de ocho establecimientos, seis locales, uno de La Rambla y otro de Fuente Palmera, que serán los encargados de preparar tres tapas, una de ella con la naranja como producto principal. El precio de la tapa será de 3,00 euros. La oferta gastronómica se completará con numerosas actuaciones musicales.