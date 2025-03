Nódulos tiroideos: una afección que puede alcanzar al 60% de la población adulta

Hasta el 60 por ciento de la población adulta española puede tener nódulos tiroideos, sin embargo sólo el 7 por ciento de estos nódulos son detectables por palpación durante un examen físico, lo que significa que muchos son descubiertos incidentalmente durante la realización de alguna prueba de imagen realizada por otros motivos, según ha indicado el doctor, especialista de los servicios dede los hospitales, así como delEl doctor Romo ha explicado que la patología nodular tiroidea, conocida como bocio multinodular, es una condición médica muy común que afecta a la glándula tiroides, ubicada en la parte frontal del cuello. Los nódulos tiroideos son crecimientos anormales de células que forman bultos dentro de la glándula y pueden ser sólidos o estar llenos de líquido.Se trata pues de una patología muy prevalente, estudios con ecografía han detectado nódulos hasta en el 60 por ciento de los adultos y su frecuencia aumenta con la edad, llegando al 70 por ciento en personas mayores de 80 años. Aunque la mayoría de los nódulos tiroideos son benignos, en España se diagnostican aproximadamente 3.000 nuevos casos de cáncer de tiroides cada año, “lo que subraya la importancia de su diagnóstico y seguimiento adecuados”, ha afirmado el doctor Romo.En este sentido, ha señalado que los nódulos tiroideos se forman por un crecimiento excesivo de células en la glándula, aunque no siempre se pueden conocer las causas exactas. Algunos factores que pueden contribuir a su crecimiento son la deficiencia de yodo en la dieta, la exposición a radiación en cabeza o cuello, y factores genéticos. Son más frecuentes en mujeres, con una proporción de cinco a uno respecto a los hombres y su incidencia aumenta también en zonas con deficiencia de yodo.El doctor Romo ha insistido en que la mayoría (más del 90 por ciento) son benignos, pero entre el 5 y el 10 por ciento pueden ser cancerosos, dependiendo de factores como la edad y el historial médico del paciente. El diagnóstico de nódulos tiroideos generalmente implica la realización de pruebas de función tiroidea mediante análisis de sangre, ecografía de tiroides, ya que puede detectar nódulos que no son palpables y proporcionar información sobre sus características, “dándonos una sospecha de benignidad o malignidad”, y, en algunos casos, se realiza una biopsia por aspiración con aguja fina (PAAF).El tratamiento depende del tipo y tamaño del nódulo, así como de los síntomas que cause. Muchos nódulos benignos simplemente requieren observación y seguimiento periódico, y los que producen hormonas en exceso pueden necesitar tratamiento médico o cirugía. Los nódulos sospechosos de malignidad generalmente se extirpan quirúrgicamente y cada caso se estudia en los comités de tumores neuroendocrinos de los hospitales Quirónsalud Córdoba y Málaga, contando con equipos expertos de cirugía endocrina.