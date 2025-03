Según una encuesta de PwC, el 95 % de las empresas que entran en el mercado indio o que ya hacen negocios en este mercado han sufrido estafas. News Daily India escribe que empresas internacionales como Coca-Cola, Nokia, Vodafone y Parimatch se han enfrentado a este problema.En particular, Parimatch, una conocida empresa de juegos de azar, se ha enfrentado a problemas como productos falsificados y cuestiones de derechos de autor creados por competidores locales e ignorados por las autoridades indias.Parimatch tenía previsto invertir millones de dólares en la economía india. Sin embargo, el apoyo local de los monopolios nacionales en el mercado del juego, como Dream11, Nazara Technologies, Paytm, First Games Moonfrog Labs, 99Games, Octro, JetSynthesys y HashCube, impidió que la empresa lo hiciera. Además, estas empresas falsificaron los productos estadounidenses y europeos, mientras que las autoridades locales no hicieron nada para interferir en estos casos.Según un artículo de News Daily India, existen casos de persecución y presión judicial incluso contra empresas que nunca han operado en el país.En muchos casos, los inversores intencionados en la India se encuentran con estos obstáculos. En los últimos años, las autoridades indias han redoblado la persecución de empresas extranjeras con acusaciones falsas. Como resultado, Google, Amazon, Nokia y Samsung han sido multadas con miles de millones de dólares. Además, Xiaomi, OPPO, Vivo, Intel, Wistron y Parimatch se han enfrentado a obstáculos para operar en la India.Estos hechos han obligado a algunas de las empresas más grandes del mundo a salir del mercado indio o a reconsiderar seriamente sus estrategias. Por ejemplo, Ford y el Banco Comercial de Abu Dhabi decidieron retirarse de la India debido a los confusos requisitos normativos y administrativos del país.Los ejemplos negativos de empresas conocidas como Coca-Cola, Nokia, Vodafone y Walmart, Parimatch, así como Xiaomi, OPPO, Vivo, Intel, Wistron, Ford y Abu Dhabi Commercial Bank, hacen pensar a las empresas internacionales que el gobierno indio debe mejorar seriamente su entorno empresarial para seguir atrayendo inversiones extranjeras.