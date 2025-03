Cruz Roja ofrece compañía en Córdoba a más de 800 personas mayores en situación de soledad

Nuevas tecnologías y brecha digital

Más de 800 personas mayores de la provincia de Córdoba reciben la compañía y el apoyo emocional del voluntariado depara tratar de mitigar, al menos, su situación de soledad. En concreto, son 841 las personas atendidas por la institución humanitaria en el marco de su proyecto para combatir la–financiado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de lay fondos propios–, una realidad que, como destacan desde la organización, "no se ve, que estigmatiza a las personas que la sufren, puede afectar a cualquiera, y se prevé que aumente exponencialmente en las próximas décadas".“Se trata de una pandemia invisible, y desde Cruz Roja tratamos de apoyar a las personas que la sufren, en especial a las personas mayores, que es, con diferencia, el grupo de población en el que esta situación de soledad tiene más incidencia”, explica, responsable provincial del programa de Mayores de la organización humanitaria.El voluntariado de la organización interviene ante esta realidad tanto en la capital como en la provincia, como queda patente en el reparto de personas atendidas por municipios en el marco del mencionado proyecto durante el pasado año: Pozoblanco y localidades vecinas (246); Puente Genil (245); Córdoba (223); Baena (47); Montilla (43); Villanueva de Córdoba (36) y Rute (1).Con objeto de evitar los efectos que puede causar la soledad y frenar en la medida de lo posible la dependencia, la institución humanitaria se vuelca en la atención integral a las personas mayores, con actividades que estimulan una vida activa y saludable y las relaciones sociales.En este sentido, conviene destacar que más de la mitad de las personas mayores atendidas por la entidad pertenecen ya al ámbito rural, donde casi la mitad de la población se encuentra, a partir de los 55 años, en situación de soledad, según un estudio sobre la soledad no deseada en Andalucía.“Estas cifras vienen a constatar, por un lado, el intenso trabajo que desde nuestro Programa de Mayores sigue haciendo el voluntariado para conseguir ampliar nuestro radio de acción con este grupo de población. Pero, de igual modo, los datos ponen de manifiesto el reto que tenemos como sociedad, como comunidad, ante el progresivo envejecimiento de la población, para darle dignidad y calidad de vida a las personas mayores. En especial en el ámbito rural”, comenta Torralbo.Una de cada tres personas mayores reconoce haberse sentido sola durante los meses de la pandemia, según una encuesta realizada por Cruz Roja entre más de 10.500 de estas personas que participan en los proyectos de la Institución a lo largo de Andalucía. Un porcentaje similar (un 32%) afirma, además, haberse sentido insegura a la hora de salir a la calle por encontrarse con escaleras y barreras arquitectónicas.“Si todos nos paramos a pensar un poco, conocemos a personas que viven en esta situación de aislamiento. Y también nosotros mismos sentimos en ocasiones esa soledad. Por eso es tan importante visibilizar este problema”, advierte Torralbo.Frente a la soledad, las nuevas tecnologías pueden convertirse en una aliada, pero también son el centro de un problema que se ha hecho aún más visible con la crisis de la COVID-19: la llamada ‘brecha digital’ se ha incrementado conforme aumentaba la digitalización de gestiones y actividades de nuestro día a día.Un 45 por ciento de las personas mayores encuestadas por Cruz Roja no dispone de teléfono, tablet u ordenador con acceso a internet. En este sentido, Cruz Roja trabaja por reducir las desigualdades que provoca la ‘brecha digital’ en la población vulnerable, con proyectos como ‘Click_A Vuela’, con el que se ayuda a estas personas a mejorar sus competencias digitales.