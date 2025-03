Aureliano Sáinz | Los niños y los móviles

Uno de los temas que actualmente preocupan tanto a padres como a docentes es el uso temprano de los móviles por parte de los niños. Ello se debe a que las investigaciones llevadas a cabo concluyen que puede llegarse a una verdadera adicción, al tiempo que su uso continuo supone una pérdida de la capacidad de atención y concentración, a lo que se suma el nerviosismo y la irritabilidad que experimentan muchos menores si no tienen a su lado un móvil.La situación es tan alarmante que muchas Comunidades Autónomas han decidido que no puedan usarse en las aulas. Pero el problema no acaba ahí, de modo que los miembros de la Asociación de Familiares de Alumnos del CEIP López Diéguez de Córdoba ha decido colectivamente no comprar móviles a sus hijos o hijas hasta que cumplan 16 años.Esta inédita decisión ha sido motivo para que en diferentes medios de comunicación se haya informado de este hecho. Por mi parte, me ha parecido interesante entrevistar a sus miembros colectivamente para abrir un debate y que nos expliquen esta toma de postura.—Para nosotros es de vital importancia que nuestros hijos e hijas, que son las personas que más nos importan, se desarrollen en plenitud. Esto solo puede suceder, siguiendo los diferentes estudios y artículos de expertos sobre la materia, si se logra retrasar el acceso a las pantallas en edades tempranas. Por otro lado, el comité de personas de Juventud e Infancia presentó al Ministerio hasta 107 medidas para crear entornos digitales seguros, de modo que muchas de nuestras reivindicaciones se basan en ese documento.—Sí, lo hemos comentado colectivamente. También, curiosamente, cómo los grandes magnates de la tecnología y de las redes sociales, que saben perfectamente las características y el funcionamiento de sus creaciones, mantienen a sus hijos e hijas sin acceso a las pantallas durante su desarrollo. Como bien dice Marta Peirano en su libro: “la red no es libre, ni abierta, ni democrática y está claro que el enemigo conoce el sistema, pero nosotros no”.Creemos importante que las familias tomen conciencia del adecuado uso de esta tecnología y la problemática que supone el acceso en edades tempranas. Así, hemos podido comprobar que, en otras comunidades como en el País Vasco, retrasar el acceso a losestá teniendo efectos muy positivos en la adolescencia. Tras debatir toda esta información, decidimos ponerla en práctica desde nuestra AFA. Y en esas estamos.—La idea nació en una reunión de la junta directiva. En ella, pensamos que era un tema importante como para ser tratado en nuestra sociedad educativa. De este modo, decidimos trasladar el contenido informativo y unas listas de apoyo al pacto por los grupos del colegio. Dejamos una semana de tiempo durante la cual se produjeron muchas adhesiones a las listas de clase. Hay que indicar que otras personas no estaban convencidas del todo, por lo que se reflexionó y se debatió mucho en los grupos de familias de nuestro colegio.Tras esa intensa semana, nos dimos cuenta de la dimensión del problema. Una vez acordada una postura colectiva, nuestro compañero Manu redactó una nota de prensa, que fue revisada por Inma, presidenta de la AFA, y otras personas que conformamos la junta directiva. Tras enviarla a un periódico local, se publicó en portada, lo que generó un gran impacto al día siguiente.—Las familias vemos lo que sucede a nuestro alrededor en la sociedad y es desolador. La adicción es tremenda. Niños y niñas con móvil desde muy temprana edad, en los carritos, andando por la calle, en las plazas, en los parques... Para nosotros es muy importante crear una fuerza colectiva que pueda amortiguar la gran presión social de no tener móvil. Si conseguimos que nuestros hijos o hijas realicen el tránsito a Secundaria, de forma que la mayoría del grupo de la clase, o al menos una parte, no tenga móvil, estaremos nivelando poco a poco la balanza a nuestro favor.—Efectivamente, la presión social es tremenda, por ello somos muchas familias las que nos apoyamos y nos reforzamos cada día y en cada momento, sabiendo que hacemos lo mejor para nuestros hijos. También tenemos en cuenta que existirán momentos de debilidad en los que alguna familia, aun conociendo las consecuencias, voluntariamente compre un móvil y no pase nada. A fin de cuentas, cada familia es libre de hacer lo que quiera. Desde la AFA planteamos este pacto simbólico como una unión de familias dispuestas a nadar a contracorriente el tiempo que podamos.—No conocemos esta campaña en concreto pero, lógicamente, una empresa detratará de tener ganancias a toda costa, sin importarle las consecuencias que puedan ocasionar en los menores.—En nuestro caso, Adriana tiene 8 años y está en tercero de Primaria y Julio tiene 6 años y en primero. Tienen acceso a las pantallas, aunque limitado: no tienen ni, ni ordenador, ni consolas, ni móvil, ni les dejamos nuestros. Ponemos la televisión –que la tenemos en el salón– un rato por la mañana con el desayuno (20 o 30minutos), Adriana ha trabajado alguna vez el libro digital con nuestro portátil y ven películas los fines de semana.Revisamos constantemente el uso que hacemos de losy otras pantallas, ya que creemos firmemente en la idea de que se educa desde el ejemplo. De esta forma, si ellos nos ven dependientes de un, difícilmente conseguiremos que no lo sean en el futuro; si, por el contrario, nos ven realizar otras actividades como, por ejemplo, leer libros, la probabilidad de que les guste leer o lean de vez en cuando será mayor.—Nosotros tenemos un hijo mayor de 8 años y una niña de 5 años, que están en tercero de Primaria e Infantil, respectivamente. Para ellos, el acceso a las pantallas es limitado y sin conexión cuando se trata de videoconsolas y videojuegos. Cuando hay colegio, la pantalla se limita a ver alguna serie de dibujos en alguna plataforma, unos 20 minutos, después de comer y otros 20 minutos antes de cenar.El mayor estudia a veces con el libro digital e investiga algunas cuestiones que le surgen fruto de su curiosidad, siempre con supervisión de un adulto. Los fines de semana se puede jugar a la videoconsola (juegos sin conexión) o ver alguna película que elegimos entre todos. También seguimos algunos eventos deportivos, y con la pequeña a veces ballet o espectáculos de danza por YouTube.Por otro lado, los adultos intentamos “vigilarnos” y ponernos normas: por ejemplo, cuando no hace falta usar el móvil los dejamos en el zapatero de la entrada, para no estar enganchados a la pantalla y así no quitarles tiempo a nuestros hijos.En sentido contrario, leemos muchos libros; vamos a espectáculos en directo, sea de teatro, música o danza; jugamos a juegos de mesa; hacemos sesiones de baile en casa... Todo ello para fomentar el ocio sin una pantalla por medio, y, por supuesto, buscar el divertirnos juntos.—Es cierto. Sin embargo, somos conscientes de la repercusión que está teniendo nuestro pacto de familias, por lo que ahora es el momento propicio de unir lazos y compartir experiencias con otras asociaciones de madres y padres de alumnos o diferentes colectivos de nuestro barrio y del resto de la ciudad, con la esperanza de aunar fuerzas.