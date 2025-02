Rafael Soto | El ideal andaluz en tiempos de usureros

En 1915, Blas Infante Pérez de Vargas (1885-1936) publicó la obra fundamental del andalucismo:. Fue una colección de trabajos en los que articuló su postura sobre Andalucía como región, su relación con España y sobre los problemas que se vivían en aquel entonces.De hecho, el libro fue publicado en un momento de agotamiento del Turnismo y de florecimiento del pensamiento Regeneracionista. Los ideales supremacistas de Cataluña y «la patria vasca» ya estaban al servicio de los intereses de los grandes empresarios de estas regiones, beneficiados por la debilidad de una capital corrompida. Por su parte, el campo andaluz vivía en la miseria como consecuencia de las desamortizaciones y del creciente poder de los terratenientes.En este contexto, la grandeza de Infante fue rechazar el discurso xenófobo de sus homólogos norteños. Frente a la pureza racial, valoró la mezcla cultural tanto de Andalucía como del conjunto de España. Por ello, aspiró a una suerte de nacionalismo no excluyente —si aquello era posible— y a mejorar la vida de los andaluces. Y esto último solo resultaba posible si también se mejoraba la del conjunto del país. Junto a la propuesta de una reforma agraria, Infante defendió una de idea de Andalucía como «punta de lanza» de España. O, en otras palabras, como tantas veces hemos cantado, «volver a ser lo que fuimos»:[…].[…].[…]Asimismo, el padre del andalucismo era incapaz de concebir el separatismo:Han pasado 110 años de aquella publicación y termina hoy un nuevo 28 de febrero. Andalucía se ha llenado estos días de arbonaidas que anunciaban el cercano fin del invierno. Los colegios han hablado de Blas Infante mientras los niños degustaban pan con aceite, y a todos los políticos de la región se les llenaba la boca con citas del casareño.Pronto, la vicepresidenta María Jesús Montero se enorgullecerá en el Parlamento del Pueblo Andaluz de una condonación parcial de la deuda autonómica. Una manera de hacernos cómplices de la barbaridad de la amnistía catalana y las prebendas que incluye. Nunca se ha visto en este país una muestra más infame de la insolidaridad entre las regiones.Os invito a recordar el ideal de Blas Infante. Nuestra aspiración última es liderar el progreso español, no ser instrumento de los intereses de políticos sin escrúpulos ni de supremacistas catalanes y vascos, que siempre nos han considerado poco menos que basura blanca. Hoy el soborno cae de nuestro lado. ¿Y mañana? No caigamos en la trampa y mantengámonos fieles a nuestro ideal, incluso en tiempos de usureros. «Por Andalucía Libre, España y la Humanidad». Salud y aire a los Pueblos.