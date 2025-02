José Antonio Hernández | Razonar bien no es suficiente

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ GUERRERO

ILUSTRACIÓN: ISABEL AGUILAR

Aunque es comprensible que experimentemos temores cuando advertimos que quien pilota el barco de nuestros asuntos comunes es un inepto, también, a veces, deberíamos desconfiar de los listos, de esas personas que poseen una elevada capacidad para razonar, para explicar sus convicciones y para demostrar sus decisiones.En mi opinión, con independencia de los conocimientos que posean los líderes y sean cuales sean sus capacidades mentales, si, por ejemplo, son excesivamente categóricos, dogmáticos y tajantes, pueden desviarnos del rumbo que nos acerque al puerto prometido por ellos mismos. Muchos de los dictadores, como es sabido, están adornados de esas destrezas intelectuales: son inteligentes y, quizás, “demasiado” listos.A veces, las adhesiones a ideologías –de cualquier signo– son tan absolutas, tan parciales y tan subjetivas que impiden conocer las realidades y desorientan y frenan la marcha hacia los objetivos prefijados porque hacen que contemplemos el paisaje con una lente distorsionada. Algunos creen que el autoengaño es beneficioso para su salud mental porque, según ellos, la visión realista conduce a la depresión mientras que el pensamiento ideológico proporciona seguridad y tiene efectos beneficiosos.En mi opinión saber razonar no es la panacea porque, de hecho, lo que más limita el buen criterio no es el conocimiento, sino nuestra actitud realista ante la vida. Si profundizamos en nuestros “razonamientos” descubrimos que, con frecuencia son “motivados” porque se apoyan en unas motivaciones –en unos “intereses”– inconscientes que racionalizan los errores, evitan pensar en los problemas reales, no digieren las críticas y nos impiden ver las cosas como son.Para acertar con el buen camino es imprescindible que estemos dispuestos a cambiar de opinión, a identificar nuestras maneras de razonar tendenciosamente y de engañarnos a nosotros mismos racionalizando nuestros errores. Con este fin deberíamos mejorar nuestras habilidades de elaborar juicios y de profundizar en las actitudes que nos impiden calibrar nuestros prejuicios.