La Agencia de Emergencias de Andalucía pide extremar la precaución por el paso de la borrasca Herminia

Consejos de autoprotección

El paso de ladejará hoy fuertes rachas de viento en buena parte de Andalucía, especialmente en las provincias orientales, por lo que el, perteneciente a la, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la, pide a la ciudadaníay seguir en todo momento losque difunde permanentemente el servicio de emergencias.Las comarcas de Poniente, Almería capital, Valle del Almanzora y Los Vélez permanecen desde las 9.00 de la mañana y durante el resto de la jornada en(riesgo importante) tanto porcomo poren todo el litoral de la provincia, causados por la borrasca que actualmente está centrada en las islas británicas y que provocará que la jornada de hoy sea el día más adverso.En el interior, el viento del oeste alcanzará los 90 kilómetros por hora, mientras que en la costa se prevén rachas de entre 60 y 75 kilómetros por hora () y olas de entre tres y cuatro metros, según advierte laEstetambién va a afectar con(riesgo) las comarcas de la, Sierra Sur de Sevilla, Capital y Montes, Cazorla y Segura (Jaén), la costa granadina, junto con Nevada, Alpujarra, Guadix y Baza, además del litoral malagueño.La AEMET advierte también que hoy entrará unamás frío durante la segunda mitad del día, lo que hará descender la cota de nieve hasta unos 800-1000 metros. "El miércoles dejaremos de estar bajo la influencia de Herminia, pero llegará una, aunque aún existe incertidumbre sobre la posición de la misma", según alerta la Agencia estatal de Meteorología.El 112 ofrece una serie de recomendaciones a la población paraasociadas a este episodio de viento que azotará a la comunidad durante el día de hoy. En primer lugar, se recomienday retirar del exterior de las casas todos aquellos muebles y objetos (macetas, toldos, tendederos, sillas...) que puedan caer a la calle y"En la vía pública,junto a muros o tapias, y nos alejaremos de cornisas o árboles que puedan desprenderse", detallan las mismas fuentes, para añadir que "se debensi estamos junto de edificios en construcción o en mal estado".Enes preferible no subir a andamios o plataformas similares que puedan verse desplazadas. "En zonas de costa, nos alejaremos de las playas y otros lugares bajos que puedan verse afectados por las", resaltan desde el 112.Se aconsejasiempre que sea posible. "Si no nos queda otro remedio, hay que respetar en todo momento las normas de circulación y mantenerse informados de la situación por fuentes oficiales", advierten desde el 112, para añadir que "si el fuerte viento nos sorprende durante un viaje en coche, no nos quedaremos dentro del vehículo, sino quedonde poder refugiarnos".El 112, perteneciente a recién creada Agencia de Emergencias de Andalucía, solicitay seguir siempre las informaciones de fuentes oficiales en redes sociales y medios de comunicación para. Ante cualquier situación de emergencia, debe llamarse al, gratuito y disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.