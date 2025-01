El 112 gestiona durante la noche más de medio centenar de avisos por la borrasca Herminia

Consejos de autoprotección

El, perteneciente a la, adscrita a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la, ha gestionado durante esta noche y hasta las 7.00 de la mañana un total deen toda Andalucía debido al paso de laDesde el comienzo de estese han coordinado desde el centro coordinador un total de 247 avisos. Las provincias de, Almería (53) yhan sido las que han concentrado el mayor volumen de avisos, y donde menos incidencias se han registrado han sido en Granada (14), Málaga (11), Huelva (10) y Cádiz (3).La mayoría de los incidentes gestionados por el 112 han estado relacionados con los: caída de ramas y árboles, cableado eléctrico, vallas publicitarias, farolas y señalizaciones, así como desprendimientos de elementos de fachadas, tejados y desplazamiento de mobiliario urbano, aunque también se han registradocomo balsas de agua en la vía pública, anegaciones puntuales, desprendimientos de tierra y socavones en carreteras de la red secundaria.Lafue la caída de una rama de unos tres metros en la localidad almeriense desobre un varón de 46 años, que fue evacuado por los servicios sanitarios al Hospital de Poniente. El suceso tuvo lugar minutos antes de las 19.30 horas en el Paseo El Mar.En lase atendieron casos desde los municipios de Adamuz, Aguilar de la Frontera, Almodóvar del Río, Baena, Benamejí, Cabra, Carcabuey, Córdoba capital, Hornachuelos, La Carlota, La Rambla, Puente Genil y Villa del Río.En Sevilla se coordinaron incidentes desde Alanís, Alcalá de Guadaíra, Arahal, Castilleja del Campo,, Écija, La Puebla de los Infantes, Lora del Río, Marinaleda y Sevilla capital. En la provincia se gestionó un aviso por elen La Puebla de Los Infantes, que se saldó sin heridos.En la provincia de Jaén se han atendido emergencias desde los municipios de Andújar, Bailén, Bélmez de la Moraleda, Benatae, Castellar, Guarromán, Hornos, Iznatoraf, Jaén capital, Jimena, Jodar, La Carolina, La Puerta de Segura, Linares, Los Villares, Navas de San Juan, Puente de Génave, Sabiote, Santa Elena, Santiago-Pontones, Santisteban del puerto, Santo Tomé, Torreblascopedro, Toerredonjimeno, Torreperogil, úbeda, Vilches y Villanueva del Arzobispo y Villacarrillo.Las fuertes rachas de viento han dejado también, como la A-421 y la CO-3107 a su paso por Adamuz; la N-331 en Benamejí; también en la A-339 a la altura de Carcabuey y en la. En el caso de Sevilla, la borrasca Herminia generó incidencias en la A-362 a la altura de Utrera y la SE-30 en San Juan de Aznalfarache.El 112 ofrece una serie de recomendaciones a la población paraasociadas a este episodio de viento que azotará a la comunidad durante el día de hoy. En primer lugar, se recomienday retirar del exterior de las casas todos aquellos muebles y objetos (macetas, toldos, tendederos, sillas...) que puedan caer a la calle y"En la vía pública,junto a muros o tapias, y nos alejaremos de cornisas o árboles que puedan desprenderse", detallan las mismas fuentes, para añadir que "se debensi estamos junto de edificios en construcción o en mal estado".Enes preferible no subir a andamios o plataformas similares que puedan verse desplazadas. "En zonas de costa, nos alejaremos de las playas y otros lugares bajos que puedan verse afectados por las", resaltan desde el 112.Se aconsejasiempre que sea posible. "Si no nos queda otro remedio, hay que respetar en todo momento las normas de circulación y mantenerse informados de la situación por fuentes oficiales", advierten desde el 112, para añadir que "si el fuerte viento nos sorprende durante un viaje en coche, no nos quedaremos dentro del vehículo, sino quedonde poder refugiarnos".