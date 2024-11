Medio millar de personas mayores colaboran como voluntarias de Cruz Roja en la provincia

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Al jubilarse, Juan María Luna lo tenía claro: no quería quedarse “apalancado en casa viendo la tele. Siempre he sido una persona activa y quería seguir siéndolo”. Con esa firme intención, se acercó por Cruz Roja a inicios de 2020 –poco antes del estallido de la pandemia– para preguntar por el voluntariado. Al momento, la pregunta se convirtió en afirmación.“Soy rico en tiempo libre, y quiero dedicarlo a ayudar a los demás”. Unas palabras que Juan María lleva ya casi un lustro traduciendo en hechos en forma de mano amiga a personas que lo necesitan, ya sean estas mayores en situación de soledad, refugiadas o solicitantes de asilo y migrantes en busca de un futuro mejor.Una historia similar –aunque con más años de voluntariado a sus espaldas– protagoniza Ángeles Rojas, quien hace ya más de una década sustituyó los patrones y las horas de costura como modista por el chaleco de la Cruz Roja de su localidad, Villanueva de Córdoba, y las rutas por el pueblo para visitar las casas de personas mayores, en su mayoría, mujeres que viven solas.“A veces las que visito son más jóvenes que yo”, comenta con una sonrisa esta voluntaria ya entrada en los 70 años que, a su familia biológica –formada, entre otros, por su marido y sus cuatro hijos– ha sumado en estos años la que ha ido haciendo gracias al voluntariado. “Las compañeras de Cruz Roja somos ya como una familia, que hacemos un poco de todo en la asamblea, tanto acompañamiento a los mayores como reparto de alimentos o actividades de medio ambiente”, asegura.Juan María y Ángeles son solo dos de las 475 personas de 65 años o más que colaboran como voluntarias con Cruz Roja en la provincia, lo que supone casi un 10 por ciento de las 5.217 personas que integran el censo total de voluntariado de la entidad a día de hoy, que se marca la promoción de la sensibilización, el buen trato y el fomento de actividades que faciliten su interacción con la sociedad como algunos de los retos clave para mejorar el bienestar y la calidad de vida de este grupo de población.La nueva campaña que la institución humanitaria ha puesto en marcha bajo el juego de palabras, tiene por objetivo lograr que la implicación de la sociedad y la sensibilización social crezcan.La iniciativa da continuidad a una línea iniciada en 2022 con una primera denominada, en la que se buscaba visibilizar su sabiduría, su capacidad para inspirarnos y su experiencia. Un año, después, en 2023, se propuso la campaña, en la que se transmitía la idea de que ser mayor es estar en un gran momento vital.Ahora, mediante esta tercera parte, Cruz Roja persigue poner de manifiesto el valor de la experiencia que tienen las mujeres y los hombres mayores y que, como tal, se reconozca socialmente, y por ello se pide que el apoyo a sus decisiones y su experiencia vaya a mayores. Asimismo, la campaña se alinea con la iniciada en 2023, centrada en llegar a personas jóvenes para fortalecer el vínculo entre generaciones.El envejecimiento de la población y el incremento de la esperanza de vida no van ligados por sí mismos al sostenimiento o mejora de la calidad de vida de las personas mayores, uno de los colectivos vulnerables para los que Cruz Roja cuenta con diversos proyectos de atención.En 2050 se prevé que una de cada seis personas en el mundo tenga más de 65 años, con un incremento aún más significativo en la población mayor de ochenta años, según la Organización Mundial de la Salud, la cual, en el caso de Europa, aumenta esa proporción a una de cada cuatro personas.