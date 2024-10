Uno de cada tres españoles padece insomnio por culpa del estrés laboral

Seguro de salud: el beneficio mejor valorado por las plantillas

El otoño siempre ha sido el momento escogido por los españoles para hacer balance del año en términos de salud. Tras el verano, las personas tienden a encontrarse más descansadas, situación que repercute directamente en el trabajo. Sin embargo, con la vuelta al trabajo, los empleados y empleadas vuelven a ver afectada su salud por problemas en el entorno laboral y el estrés del día a día. Cobee ha presentado la quinta edición del Informe Salud 2024: Estado de la Salud Laboral en las Empresas , en el que el 37 por ciento de los españoles señala que le cuesta mucho desconectar de sus tareas diarias al acabar su jornada laboral. Esta situación también repercute en descanso nocturno, ya que una de cada tres personas asegura que duerme peor por culpa del estrés laboral, y otro 24 por ciento afirma que también descansa mal, aunque no lo achaca directamente a su desempeño en el trabajo.Así, el insomnio afecta a cuatro millones de adultos españoles según la SE, teniendo un efecto directo en el rendimiento diario, produciendo déficits cognitivos y de memoria, así como problemas de ansiedad y depresión, hipertensión, diabetes, obesidad, entre otros.Y es que tal y como se extrae del informe presentado por Cobee, el estrés parece estar a la orden del día en el entorno profesional. Tal es así que, más de la mitad (55%) de las personas que trabajan en España asegura haber vivido algún episodio de estrés prolongado en el último año por su trabajo. Si analizamos los datos por género, 2 de cada 3 mujeres viven con estrés por su empleo frente a 1 de cada 2 hombres.En cuanto a las razones que llevan a los equipos a sufrir estrés en el entorno laboral, el 71 por ciento declara la excesiva carga de trabajo como el principal problema. Le siguen la falta de motivación (34%), el ambiente tóxico (33%) y la falta de conciliación (32%).Sin embargo, llama poderosamente la atención las variaciones que se encuentran en los motivos en función del género, ya que, para los hombres, los 3 principales motivos son el exceso de carga laboral (73%), la falta de motivación (36%) y la falta de conciliación (31%), mientras que, en el caso de las mujeres, los principales motivos son la carga laboral (69%), el ambiente tóxico (38%) y la frustración por la falta de crecimiento personal (35%).Pese a la situación, sólo el 18 por ciento de las personas asegura haber solicitado ayuda de un especialista de la salud mental. Y por sexos, se comprueba también las grandes diferencias que existen. Mientras sólo el 14 por ciento de los hombres solicitó esa ayuda, el porcentaje de mujeres escala hasta el 23 por ciento.“Cada vez más las empresas españolas tienen claro lo importante que es cuidar de la salud mental de los equipos. Sin embargo, un 85 por ciento de las compañías que operan en nuestro país no cuentan todavía con ningún sistema para apoyar emocionalmente a sus plantillas”, declara Borja Aranguren, CEO y cofundador de Cobee.Todo esto ha llevado a que uno de cada tres empleados haya pensado en renunciar a su trabajo en el último año, mientras que un 12 por ciento de los trabajadores y trabajadoras han solicitado un baja a causa del estrés o ansiedad que padecen y un 10 por ciento la hubiera requerido, pero le daba miedo pedirla.Además, entre los que sí han solicitado esa baja laboral, un 37 por ciento considera que su carrera se ha visto lastrada y/o ha podido perder oportunidades en su empleo por el hecho de necesitar ese parón a causa de su malestar psicológico.Año a año, el seguro de salud se destaca en el mundo de los beneficios para empleados. Sin embargo, sólo el 27 por ciento de las personas que trabajan en España cuentan con un seguro de salud ofrecido por su empresa, dos puntos más que en el año anterior.Además de esto, los trabajadores y trabajadoras no quieren cualquier seguro de salud. Las plantillas demandan una póliza que sea flexible y se adecue con coberturas adaptadas a sus necesidades reales. En este sentido, un 57 por ciento afirma que no tener copagos es lo más relevante a tener en cuenta, seguido de disponer de seguro dental (17%) o tener atención psicológica (11%).En cuanto a la valoración de un seguro de salud privado, para el 58 por ciento lo más importante es que tienen una mayor disponibilidad de citas que la sanidad pública (58%), la atención y los tratamientos (40%), seguido de la posibilidad de elegir al especialista (37%).Por último, los españoles lo tienen claro: una de cada tres personas asegura abiertamente que prefiere ir al médico de su seguro privado que al de la seguridad social. En esta edición, el informe ha contado con la colaboración de ASISA, Sanitas, iFeel y Wellhub como