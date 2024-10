Una nueva concentración exige a la Junta que "cumpla sus acuerdos" en materia de atención sanitaria y de personal

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: CCOO

El Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras (CCOO) de Córdoba se ha concentrado esta mañana en el Hospital Infanta Margarita de Cabra, junto a los sindicatos SATSE, CSIF y UGT, para exigir a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía que "cumpla con el desarrollo completo" del denominado, suscrito en mayo del pasado año, y que incluía medidas que beneficiarán directamente a la asistencia que se presta a la ciudadanía."En una situación similar se encuentra el nuevo modelo de carrera profesional, pactado en Mesa Sectorial de Sanidad, que mejora de las condiciones laborales y retributivas de los profesionales y promueve la igualdad de oportunidades, pero cuya tramitación está paralizada", asegura CCOO.Además, los sindicatos han exigido que el nuevo sistema de Bolsa de Empleo "se desbloquee de inmediato" y que se publiquen los listados definitivos correspondientes al corte de octubre de 2023 "y se abra para que nuevas personas demandantes de empleo se puedan inscribir".Para CCOO, "es inadmisible que de 122 categorías profesionales incluidas en la actualidad en Bolsa de Empleo del Servicio Andaluz de Salud (SAS), a fecha actual, la mayoría están funcionando con listados de octubre de 2021, incluso en alguna categoría como Técnico Especialista en Dietética y Nutrición, con listados de 2019".La portavoz de CCOO en el Hospital Infanta Margarita de Cabra, la montillana Asunción Castro Trenas, ha denunciado que "de los listados correspondientes al corte de 2023 solo se han publicado sesenta, pero son provisionales y con puntuaciones de corte de hasta 37,5 puntos, como es en el caso de los técnicos de cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), lo que está provocando que miles de personas demandantes de empleo no puedan actualizar su méritos y no puedan acceder a contrataciones e, incluso, no puedan inscribirse personas que recientemente han finalizado sus estudios, viéndose obligadas a presentar solicitudes en bolsas de otras comunidades autónomas e incluso marcharse a países de la UE".En igual sentido se encuentra paralizado y sin pleno desarrollo el Pacto de Atención Primaria que acercaba el presupuesto al 25 por ciento de la sanidad y que contiene "medidas urgentes y necesarias para mejorar la calidad asistencial ofertada a la ciudadanía", con nuevos incentivos en las condiciones laborales de los trabajadores."Su aplicación supondría un aumento de puestos de trabajo en muchas categorías profesionales que hoy son muy deficitarias, como personal médico, de enfermería, fisioterapia, trabajo social, personal admirativo, TCAE, técnico en radiodiagnóstico o personal celador-conductor, que permitiría, con la incorporación de este personal, eliminar las listas de espera en Atención Primaria y prestar una atención sanitaria a la ciudadanía de calidad”, remarcó Castro.Más grave aún, a juicio de los sindicatos, es el "total bloqueo" que sufre el Pacto de Carrera Profesional, que incluye mejoras en el sistema retributivo del personal del SAS, que es en la actualidad el peor remunerado del Estado español.La delegada de CCOO hizo hincapié en que “la puesta en marcha de este pacto permitiría modificaciones al actual sistema acercándonos a las condiciones del resto de comunidades autónomas y disminuyendo la brecha salarial con respecto a ellas y permitiendo el acceso a Carrera Profesional de todas las categorías del SAS sea una realidad, que ya justamente toca a este personal”."CCOO continuará movilizándose hasta conseguir que la Consejería de Salud cumpla con los acuerdos firmados y no vamos a permitir que desde la Junta de Andalucía y, en concreto, el presidente Juanma Moreno, haga promesas electorales que ahora con total descaro incumple, privatizando la sanidad pública a costa de la disminución de la plantilla de profesionales del SAS e impidiendo a la ciudadanía andaluza el acceso a una sanidad pública digna y de calidad", anunció la portavoz sindical.