Un grupo de trabajo ayudará a los ayuntamientos a controlar el virus del Nilo

La Diputación y el Colegio de Veterinarios de Córdoba han anunciado la creación de un grupo de trabajo, en el que estará también la Universidad de Córdoba, para “asesorar y ayudar a todos los ayuntamientos en la planificación del control y vigilancia del virus del Nilo en toda la provincia”.Así lo detalló el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes quien, junto al presidente del Colegio de Veterinarios, José María Torres, desgranó “todos los pasos a seguir dentro del plan al que nos comprometimos para actuar frente a un virus que no es de Andalucía o España, sino de ámbito mundial, y ante el que todos tenemos que estar muy coordinados”.En este sentido, Fuentes indicó que “paralelamente vamos a firmar un convenio con una unidad de investigación de la Universidad, Enzoem (Unidad de Investigación Competitiva de Zoonosis y Enfermedades Emergentes de la Universidad de Córdoba), para que se encargue del estudio epidemiológico del mosquito, de mapear todas las situaciones de riesgo, ver dónde están las larvas y qué zonas son susceptibles de actuación. En definitiva, para marcar las directrices de actuación y asesoramiento”.Además de estas medidas, el máximo representante de la Diputación recordó que recientemente se trasladó al Consejo de Alcaldes la posibilidad de contar con una empresa en toda la provincia para todas las labores de desinsectación y fumigación que sean necesarias. “La idea es que haya una gran empresa que actúe de manera inmediata cuando los técnicos así lo decidan”, apuntó.Por último, Fuentes manifestó que “vamos a instar a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a que actúe en cuanto a desbroces y mantenimiento de cauces de arroyos, ríos y charcos de su competencia y vamos a incidir en la información a la ciudadanía distribuyendo por toda la provincia unos dípticos elaborados por el Colegio de Veterinarios de Sevilla para que todos sepamos actuar de manera preventiva”.Por su parte, José María Torres recordó que “este virus afecta a Andalucía porque vienen muchas aves migratorias y algunas vienen con el virus, el mosquito que está al borde de la ribera pica a las aves y el virus se desarrolla. Después, el mosquito pica a caballos y personas y estas se infectan”.Torres, que agradeció la proactividad de la Diputación a pesar de que las competencias de desinsectación son municipales, insistió en que “es un problema de salud pública que nos afecta a todos y, por tanto, todos tenemos que ayudar, ya sea actuando en distintos momentos, controlando ríos y cauces, no generando balsas, atacando a las larvas, etc. Además, es muy importante la información a la población para saber qué tenemos que hacer”.La Unidad de Investigación Competitiva de Zoonosis y Enfermedades Emergentes de la Universidad de Córdoba (ENZOEM) está formada por un grupo multidisciplinar de 30 investigadores con el objetivo de abordar de forma integral y holística el conocimiento de las principales zoonosis y enfermedades emergentes de origen animal y de importancia en salud pública y sanidad animal.