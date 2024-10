Cambio de hora: esta madrugada se atrasa el reloj

Casi medio siglo de historia

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

INFOGRAFÍA: ANDALUCÍA DIGITAL

Esta madrugada comienza el horario de invierno, una medida que lleva aparejada la necesidad de atrasar una hora los relojes para reducir el consumo de energía, haciendo coincidir la jornada laboral con las horas de luz natural ya que, si se mantiene el horario de verano, el amanecer se retrasaría excesivamente en comparación con el horario de inicio de actividad.De este modo, esta próxima madrugada habrá que atrasar una hora los relojes, por lo que a las 3.00 serán las 2.00, un gesto que, solo en Andalucía, contribuirá a generar un ahorro eléctrico en iluminación del 5 por ciento, según la Agencia Andaluza de la Energía, que sitúa en más de 16 millones de euros el impacto que de la medida en el conjunto de los hogares andaluces.Los datos que baraja la Agencia Andaluza de la Energía, adscrita actualmente a la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, el ahorro en electricidad en toda la comunidad autónoma rondará los 100 millones de kilovatios hora (kWh) anuales, la energía equivalente al consumo anual de 30.000 hogares. "Esto supone que, si cada vivienda está ocupada por tres personas, equivaldría al consumo eléctrico equivalente de 75.000 personas", afirman desde la entidad.No obstante, "para alcanzar este potencial de ahorro se deberá llevar a cabo un comportamiento responsable en el hogar a la hora de prescindir de la iluminación artificial cuando no es necesaria, así como la utilización de tecnologías de ahorro en iluminación por aprovechamiento de la luz natural en edificios del sector terciario y en industrias", según las mismas fuentes.Con el inicio del siglo XX, se fija para todo el territorio español la hora del Meridiano de Greenwich, también llamada GMT (Greenwich Meridian Time) o TU (Tiempo Universal). En España, el cambio horario de invierno se lleva adoptando desde 1974, aunque el Parlamento Europeo acordó poner fin a esta práctica en la UE a partir del año 2021, permitiendo no obstante a cada país elegir si mantener el horario de verano o el de invierno.La medida, que no llegó a término por falta de acuerdo, también se pospuso en España por falta de consenso, tras el análisis de una comisión de expertos. Por ello, al menos hasta el año 2026, los españoles tendrán que adelantar o atrasar su reloj según la estación.