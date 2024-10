Aureliano Sáinz | La Tertulia

Para nuestro compañero y amigo José Morillo-Velarde,

que dentro de unos días se jubilará .

AURELIANO SÁINZ

FOTOGRAFÍA: MANUEL PONFERRADA

Cuando nos acercamos a las 10.00 de la mañana, llega la hora en el que un grupo numeroso de quienes trabajamos en la Facultad nos reunimos para desayunar o simplemente tomar café, como es mi caso, ya que he desayunado en casa. Es el rato que tenemos para charlar de modo abierto y distendido de cualquier cosa que surja en ese momento, de alguna cuestión que de forma especial interese a alguien o que sea un tema de actualidad. No hay nada prefijado acerca de los derroteros por los que caminará la charla, que muy pronto se abrirá a diálogos en grupos de dos o tres, para, cuando alguno alza la voz, retomar de nuevo los temas comunes.Es un colectivo abierto que nació de manera un tanto espontánea y que está formado por gente que trabajamos en distintos ámbitos: docencia, biblioteca, administración, servicios… lo que nos aleja de los grupos más estructurados que se organizan por razones de afinidad sobre una temática concreta, como suelen ser las tertulias literarias.Por otro lado, las edades que tenemos son muy diversas, puesto que el más joven apenas tiene algo más de treinta años, mientras que el que esto firma ya ha superado las siete décadas. Y si consideramos los géneros, suele haber un predominio masculino; aunque no siempre es así, ya que hay mañanas que se incorporan otras compañeras, dando lugar a una cierta equiparación.Una vez que he comenzado este escrito, imagino que alguien puede hacerse alguna pregunta del tipo: ¿A cuento de qué traigo aquí este tema que bien podría interesar a quienes formamos la tertulia, pero que fuera de ella lo más probable es que carezca de interés?La respuesta, a mi modo de entender, la veo bastante sencilla. Vivimos en un mundo muy acelerado en el que los tiempos que disponemos parecen planificados para no perder ni un solo segundo. Ello conduce a que nos encontremos bastante aislados al haberse potenciado comunicación indirecta, lo que nos aleja del contacto físico y directo, es decir, el vernos cara a cara y disfrutar de la presencia y la palabra de otros con los que podemos compartir ideas, intereses, gustos, aficiones.Bien es cierto que en estos encuentros el (buen) sentido del humor debe de estar presente, al tiempo que hay que saber aceptar las bromas que se puedan dar o recibir. Y, por supuesto, no tiene razón de ser establecer jerarquías, ya que una de las condiciones de la amistad y el buen compañerismo es el sentimiento de igualdad. Nadie es superior a nadie cuando apartamos títulos y cargos. Así pues, cuando nos reunimos aparecemos con nuestros nombres despojados de los rangos que, explícita o implícitamente, se suelen establecer en otros tipos de agrupaciones.Esta es la razón por la que llevamos un par de años en La Tertulia, tal como ahora denominamos al grupo, disfrutando de algo que ya forma parte de nuestra cotidianeidad, sabiendo que, separados de los móviles en esos momentos, es posible recuperar lo que tiempo atrás era algo más frecuente en nuestra sociedad.Cierro, indicando que en la fotografía que presento para este escrito aparecemos tras haber desayunado en el exterior del edificio. El espacio verde que nos rodea, muy agradable en esos días en los que todavía no han hecho su aparición ni el frío ni la lluvia, se encuentra cercano a la cafetería de la Facultad. Basta bajar una pequeña escalinata que nos conduce a los entornos que rodean al edificio.Allí encontramos el lugar idóneo para una charla múltiple, pues dado el alto volumen con el que hablamos los españoles, cuando tenemos que resguardarnos y acogernos a una sala contigua a la cafetería, se aprecia que tenemos la tendencia a hacerlo todos a la vez… pero esto forma parte de nuestra idiosincrasia.