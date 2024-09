Vuelta al cole: consejos para implantar hábitos saludables entre los más pequeños

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍAS: HOSPITAL QUIRÓNSALUD CÓRDOBA

La vuelta al colegio es una etapa “crucial para establecer e implantar hábitos saludables en los niños y también para facilitar la organización familiar y la planificación anual”, por lo que se trata de un período clave en el niño y en su entorno, según ha señalado el doctor Rafael González de Caldas , pediatra del Hospital Quirónsalud Córdoba y del Centro Médico Quirónsalud Jaén El doctor González de Caldas ha explicado que el retorno a las clases es “un punto de inflexión que marca el comienzo de nuevas metas y retos, no sólo para los estudiantes, sino también para sus familias, que han de planificar su tiempo, generar hábitos y reorganizar su vida cotidiana”. Está demostrado que la vuelta a la escuela supone una rutina estable que favorece el crecimiento físico, mental y social de los niños.Se trata de una época perfecta para reforzar rutinas de sueño, alimentación y ejercicio físico, lo que tiene un impacto fundamental en la salud infantil. Debe cuidarse pues, según el doctor, el descanso, la alimentación, “y vigilar que entre colegio y actividades escolares haya tiempo de ocio, que es muy necesario para que dichas actividades no se vivan como una obligación”.El uso de los dispositivos electrónicos y pantallas debe vigilarse, ya que un uso excesivo de dichos aparatos puede tener consecuencias tanto en la relación familiar como con otros niños, además de poder afectar a la conducta y al sueño por el efecto que provocan las pantallas a la hora de dormir y es que “las luces de las pantallas hacen que se inhiba la liberación de melatonina, y dificultan la conciliación del sueño”, ha destacado el doctor.Por el contrario, la interacción con los compañeros y con los profesores fomenta habilidades sociales esenciales para el crecimiento emocional de los pequeños como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la adaptación al cambio.El doctor González de Caldas ha afirmado que, durante las primeras semanas del curso, aumentan las consultas pediátricas provocadas por infecciones respiratorias y gastroenteritis. La bronquitis y la rinitis aparecen también en la vuelta a las aulas, puesto que después del verano, la población escolar es una de las que se pueden ver más afectadas por este tipo de patologías.Para evitar que estas enfermedades se propaguen es importante que las vacunas de los niños estén actualizadas, son un elemento fundamental en el cuidado de la salud de los pequeños, por lo que seguir el calendario vacunal, que se actualiza cada año, es la mejor garantía de salud para los niños. No hay que olvidar que los niños son los primeros trasmisores del virus de la gripe, por lo que “hay que incidir en la importancia de la vacunación”.La higiene de manos es aconsejable para evitar la propagación de gérmenes y virus. Seguir una alimentación correcta es fundamental, una dieta equilibrada y la ingesta de líquidos mejoran el sistema inmunológico, lo que ayuda a prevenir infecciones. Además, la realización de ejercicio de manera regular y, si es posible al aire libre, es importante para que el sistema respiratorio se mantenga en óptimas condiciones, ha afirmado el doctor.