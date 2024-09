Un recorrido por Porto en uno o dos días: todo lo que debes hacer

Empieza la aventura: la rua das Flores

Un paseo por el centro comercial, alrededor de la praça da Liberdade

Explorando los tesoros del barroco

Cerca del mar para terminar: Matosinhos y la costa atlántica

FOTOGRAFÍA: J.P. BELLIDO

O Porto es un regalo para los urbanitas. Desde la orilla del Duero que bordea la ciudad, el centro histórico de Oporto, clasificado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se encuentra en las empinadas orillas del río, veteado de callejones y coronado por su catedral.Partiendo de los muelles del distrito de Ribeira, con sus elegantes casas y acogedores cafés, paseamos felices, tranquilos, hacia la ciudad alta, hasta la estación de São Bento o la catedral.La caminata también se puede hacer en la otra dirección, desde el pueblo alto hasta el pueblo bajo, pero sea como sea, es mejor hacerla siempre sin maletas. Para ello, cuentas con una consigna de equipaje Porto con Bounce muy cerca de ti, en ubicaciones cercanas a las fantásticas calles empedradas y llenas de azulejos. No te pierdas este paseo por la memoria, que a continuación te proponemos:El recorrido por Porto empieza en la peatonal y animada rua das Flores, que desciende hacia el Palácio da Bolsa. Es aquí donde la memoria marítima de la ciudad parece casi palpable, donde descubrimos un Puerto secreto y entrañable, a la vez popular y atemporal.El Palacio da Bolsa es la joya de Oporto. Lo encontramos en el corazón de Ribeira. Es un imponente monumento, construido en el siglo XIX. Antigua sede de la Bolsa de Valores, el edificio de estilo neoclásico alberga habitaciones de extravagante lujo que nos transportan a la época dorada en la que Portugal dominaba los mares del globo.El Tribunal de las Naciones, diseñado como un tragaluz, deslumbra, pero no tanto como el gran Salón Árabe, decorado al estilo morisco. Esta lujosa habitación inspirada en la Alhambra de Granada requirió 18 años de trabajo. Un placer de visita para empezar.Cerca de aquí, Porto también ofrece en particular una hermosa colección de iglesias, fiel a la tradición cristiana. Lo más imprescindible es, por supuesto, la Sé, la Catedral de Oporto. Su silueta domina las callejuelas de Ribeira. No dejes de pasar por sus puertas para descubrir su soberbio claustro.Si estás interesado en lugares de culto, ten en cuenta que encontrarás iglesias en cada esquina. Una de las más singulares es la Igreja do Carmo, cuyas paredes están adornadas con azulejos brillantes.Después de la Ribeira, explora la ciudad alta. Es el corazón palpitante de Porto, delimitado por la Praça da Liberdade, la Praça da República, el Pasaje San Lázaro y la Rua Miguel de Bombarda. Una zona más moderna (¡pero no demasiado!) y especialmente muy animada a todas horas. Aquí es donde se encuentra el ayuntamiento, las calles comerciales como Santa Catarina y el mercado de Bolhão.Otro punto culminante del distrito es la Galería de París, repleta de cafés y bares musicales, que atrae a los noctámbulos durante la semana y los fines de semana. Para explorar la ciudad alta, haz como si estuvieras en Lisboa: toma el tranvía, como la línea 22, que ofrece una buena panorámica general de Porto.De aquí, te recomendamos que pases por Lello emão, una de las librerías más bellas del mundo. Es un lugar excepcional para recomendar a todos los bibliófilos, e incluso si no te gustan los libros. Fue fundada en 1869. La librería Lello emão es considerada la más bella de Europa, ¡o incluso del mundo!Su fachada blanca de estilo modernista ha sido catalogada. En el interior, una escalera de madera con doble convolución evoca los galeones de la época de los grandes descubrimientos. Sus estantes de madera, finamente tallados, impresionan. Un verdadero templo de la literatura muy fotogénico.Porto heredó de la Edad de Oro de Portugal un hermoso patrimonio donde el barroco ocupa el primer lugar de la lista. Por ejemplo, este estilo lo vemos en iglesias como São Francisco, donde el interior ricamente decorado acumula curvas y dorados, con un magnífico e increíble Árbol de Jesé de inspiración bíblica.También es el estilo de la iglesia de los Clérigos, con la torre más alta del país, que sorprende con su cúpula monumental y sus palcos muy teatrales. Santa Clara es un hermoso ejemplo de la técnica de la “talha dourada”, un estilo que combina la delicadeza de la escultura y el dorado. Incluso la Sé (la catedral o “sede”) ha embellecido su original estilo románico con toques barrocos.El centro de Porto, "el puerto" en portugués, se encuentra a orillas del Duero a unos diez kilómetros del Atlántico. La ciudad también se extiende hasta este frente al mar al que se puede llegar en autobús (línea 500) o metro (línea A). Se llama Matosinhos y es el distrito marítimo, costero y portuario de Oporto.Aquí, puedes nadar en la gran playa que lleva el mismo nombre. Más al norte, nos llega una invitación a viajar con los grandes transatlánticos y cruceros del puerto de mercancías. Entre los atractivos de esta zona residencial y popular, los pequeños restaurantes alrededor de la Avenida Serpa Pinto te permiten deleitarte con pescado a la parrilla en nubes de humo.Por si no lo habías deducido a estas alturas, Porto también se puede visitar desde su río. La ciudad ocupa un sitio excepcional en un valle escarpado que se une al Atlántico, pocos kilómetros al oeste. Los cruceros, que salen desde el muelle de la Praça da Ribeira, permiten apreciar toda la belleza de los lugares.El crucero (de aproximadamente una hora) de los Seis Puentes ofrece una magnífica visión general de la Ribeira y la ciudad. También puede optar por cruceros largos de uno o dos días que suban por el Duero hasta Pinhão, en el Alto Valle del Duero (ver más abajo).