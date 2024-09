Nuevas movilizaciones por la sanidad pública

Calendario de marchas ciudadanas

Domingo 6 octubre: Luque-Doña Mecía-Nueva Carteya hasta Cabra.

Lunes 7 octubre: Cabra–Puente Genil.

Martes 8 de octubre: Puente Genil-Aguilar de la Frontera.

Miércoles 9 de octubre: Aguilar de la Frontera–Montilla.

Jueves 10 de octubre: Montilla-Montalbán de Córdoba.

Viernes 11 de octubre: Montalbán de Córdoba-La Rambla-Montemayor.

Sábado 12 de octubre: Montemayor–Fernán Núñez.

Domingo 13 de octubre: Fernán Núñez–Córdoba (en autobús, hasta la Plaza de las Tres Culturas, donde se reunirán todas las plataformas locales). Este acto de clausura de las marchas ciudadanas pretende reunir en Córdoba, junto a la estación del AVE, a una gran cantidad de personas "para dejar claro que la demanda por una sanidad pública de calidad es un reclamo extendido y compartido por muchos sectores de la población", en palabras de José María Cantos.

ISABEL AGUILAR / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SANIDAD

Casi tres meses después de la multitudinaria concentración convocada por la Plataforma Campiña Sur en Defensa de los Hospitales de Montilla y Puente Genil , la Avenida de Andalucía de Montilla volverá a acoger mañana lunes, de 11.00 a 11.30 de la mañana, a las puertas del Centro de Salud, una nueva movilización, con el objetivo de "poner en evidencia" la "preocupante situación" por la que atraviesa el sistema público de salud en Andalucía.Así lo anunció José Antonio Bellido Gómez, portavoz de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y el Hospital de Montilla, defendió la necesidad de seguir denunciando el "grave deterioro que está sufriendo nuestra sanidad pública" a instancias de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, desde que gobierna Juan Manuel Moreno Bonilla.La movilización que tendrá lugar mañana marcará además el inicio de una serie de movilizaciones que se prolongarán en el tiempo y que pretenden visibilizar la "precaria situación de los centros de salud y de los hospitales de la provincia de Córdoba" en distintos municipios del Área Sanitaria Sur de Córdoba.Tras la primera concentración que tendrá lugar mañana, a las 11.00 de la mañana, a las puertas del Centro de Salud de Montilla, el resto de movilizaciones convocadas por la Plataforma Campiña Sur en Defensa de los Hospitales de Montilla y Puente Genil se repetirán el último lunes de cada mes.El portavoz de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y el Hospital de Montilla alzó la voz ante lo que considera un "desastre" en la gestión sanitaria. Las críticas del colectivo se dirigen, principalmente, a las "largas listas de espera", la falta de personal médico y los retrasos y demoras en las citas de Atención Primaria.Bellido explicó que "tras un verano desastroso, la situación en los centros de salud sigue empeorando". A esto se suma la queja por los retrasos en el sistema de citas a través de Salud Responde, con situaciones en las que los pacientes pueden llegar a esperar más de 15 días para ser atendidos. "Esta situación —según la plataforma— está saturando las Urgencias, ya que muchos usuarios recurren a ellas al no poder acceder a la Atención Primaria en tiempo y forma", declaró José Antonio Bellido.Los portavoces del colectivo ciudadano rechazaron las "excusas" que se trasladan desde la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, que justifica la situación aludiendo a la falta de profesionales médicos."La verdadera causa está en las malas condiciones laborales que se les ofrecen", declaró José Antonio Bellido, quien añadió que "los médicos no aceptan las plazas debido a los contratos precarios que se les ofrecen, que no permiten estabilidad ni una proyección profesional digna".En este sentido, desde la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y el Hospital de Montilla se señaló directamente al Gobierno andaluz que encabeza Juan Manuel Moreno Bonilla. "El servicio de salud publica cada vez tiene peor calidad en Andalucía y se apoya más en la sanidad privada", denunció, por su parte, José Molina, quien rechazó la gestión sanitaria del Partido Popular (PP) al frente de la Junta de Andalucía."La plataforma defiende la sanidad pública porque es un logro que hemos conseguido, un logro de todos, que beneficia a todos al que tiene más dinero, al que tiene menos dinero pero, sobre todo, a las clases más humildes", subrayó José Molina, quien denunció que "estemos ante un Gobierno del PP que le preocupa más la fiesta de los toros que la salud de los ciudadanos andaluces"."El servicio de salud pública cada vez tiene peor calidad y se apoya más en la sanidad privada", añadió Molina, que lamentó que la sanidad andaluza "haya dejado de ser un referente a nivel internacional". En ese sentido, defendió la importancia de estas acciones. "Queremos que el Gobierno de Moreno Bonilla entienda que el malestar de los ciudadanos y de los sanitarios no es un invento: es una realidad que se vive día a día en los centros de salud y en los hospitales", apuntó.En la rueda de prensa celebrada en el Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio" también intervinieron Concepción Jurado y Luis Lara, en representación de las personas afectadas por las "largas listas de espera" y los retrasos en la Atención Primaria.Ambos hicieron un llamamiento a toda la ciudadanía a participar activamente en las movilizaciones, tanto en las concentraciones mensuales frente a los centros de salud como en las marchas reivindicativas programadas para este próximo mes de octubre. "Es fundamental que todos nos sumemos a esta causa, porque la sanidad pública nos pertenece a todos y es un derecho que no podemos permitir que se deteriore", apuntaron.Con todo, las acciones de protesta no se limitarán a concentraciones locales, ya que entre el 6 y el 13 de octubre próximos se desarrollarán una serie de marchas de protesta que se iniciarán a las 9.30 de la mañana conforme al siguiente calendario que facilitó José María Cantos: