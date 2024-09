Limones, zanahorias y manzanas: los alimentos que más se han encarecido durante el verano

Competencias sancionadoras

Limones, zanahorias y manzanas fuji son los tres alimentos afectados por la rebaja del IVA que más subieron de precio en los grandes supermercados durante los meses de verano. Estas conclusiones se extraen del estudio realizado por FACUA-Consumidores en Acción en el que analiza la evolución de los precios entre principios de julio y septiembre de 2024 en ocho cadenas en una serie de productos básicos entre los que se encuentran frutas, verduras, pastas, huevos, harinas, lentejas, arroz y aceites de oliva y girasol (ver tablas completa).Tras las denuncias de FACUA, el pasado 21 de febrero el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 envió un requerimiento a las principales cadenas de supermercados e hipermercados para solicitarles que acrediten que las subidas que han aplicado desde enero de 2023 a los precios de numerosos alimentos básicos no han implicado aumentos en sus márgenes de beneficio, una práctica prohibida en los productos afectados por la rebaja del IVA. Siete meses después, Consumo no ha aclarado si las cadenas han dado respuesta.Durante los últimos dos meses, el kilo de limones ha experimentado de media un incremento de precio del 32,8 por ciento. La mayor subida se ha registrado en Eroski, donde la malla de esta fruta ha pasado de 1,75 euros en julio a 2,40 euros en septiembre (un 37,1% más).El kilo de zanahorias se ha encarecido de media un 11,1 por ciento desde el mes de julio. La subida más acusada se ha dado en Aldi y Lidl, con un 40 por ciento de incremento (de 0,79 a 1,09 euros). La manzana fuji, por su parte, cuestan en septiembre una media de 6,2 por ciento más que hace dos meses.La mayor subida se ha dado en Hipercor, donde el encarecimiento del kilo de esta fruta ha sido del 12,5 por ciento (de 2,89 a 3,25 euros). La lechuga iceberg también ha registrado un aumento de precio del 4,3% de media en estas últimas semanas. En Dia, una pieza de esta verdura es un 43,5 por ciento más cara que hace unas semanas (de 0,69 euros en julio a 0,99 euros en septiembre).Durante este mismo periodo también ha aumentado el precio del aceite de girasol (un 3,2%). El producto que más se ha encarecido de julio a septiembre ha sido la marca Coosol en Carrefour, que ha pasado de estar a 1,87 euros a costar 2,29 euros (un 22,5% más). También se han encarecido en los dos últimos meses los champiñones laminados (1,5%). La docena de huevos, los ajos y la malla de patatas rojas no han registrado ninguna variación en sus precios.Entre los alimentos que cuestan de media en septiembre menos que en julio están el brik de leche entera (-0,1%), el paquete de arroz redondo (-0,2%), la harina de trigo (-1,5%) los macarrones (-2,1%), el aceite de oliva (-2,6%), las manzanas golden (-3,5%), las cebollas (-3,5%) las lentejas pardinas (-3,8%) las patatas (-5,4%), las peras conferencia (-6,4%) y la bandeja de uvas blancas sin semillas (-19,5%).FACUA también ha analizado la variación interanual de precios que se ha producido en estos mismos productos afectados por la rebaja del IVA. Según el real decreto-ley por el que está vigente esta medida, ninguno de los productos analizados podría subir de precio salvo que se hubiesen producido incrementos en los costes.El aceite de oliva continúa liderando la subida interanual de los alimentos con un incremento medio del 21,5 por ciento pese a la eliminación del IVA aplicado en julio. El producto que más se encareció entre septiembre de 2023 y septiembre de 2024 fue el litro de aceite de oliva suave marca La Española en Dia, que pasó de estar en oferta a 6,62 euros a costar 11,86 euros (un 79,1% más). Le sigue el litro de virgen extra Carbonell en Eroski, cuyo precio ha aumentado un 77,5 por ciento en un año (de estar en oferta a 7,99 euros en septiembre de 2023 a 14,18 euros en septiembre de 2024).Los ajos, por su parte, cuesta actualmente un 18,7 por ciento más que hace un año, mientras que el encarecimiento de la malla de patatas ha sido del 18,4 por ciento en este mismo periodo. También ha registrado un aumento de precio las peras conferencia (un 10,6%), la bandeja de champiñones laminados (un 9,1%), el kilo de limones (un 4,2%), las zanahorias (un 3%) las patatas rojas (un 2%) y la docena de huevos (un 0,7%).De los productos analizados por FACUA, la manzana fuji es el producto que más ha bajado de precio en el último año. En concreto, lo ha hecho de media un 37 por ciento. La lechuga iceberg, por su parte, acumula una bajada del 12,7 por ciento en los últimos 12 meses mientras que las uvas blancas sin pepitas cuestan un 12,6 por ciento menos que en septiembre del año pasado.También cuesta menos que hace un año el aceite de girasol (-10%), las manzanas golden (-5,1%) el paquete de macarrones (-2,6%) las cebollas (-2,4%), las lentejas pardina (-1,7%), el brik de leche entera (un -1,5%), el paquete de arroz redondo (-0,9%) y el kilo de harina de trigo (-0,9%).Tanto el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 como las autoridades de protección al consumidor autonómicas tienen competencias sancionadoras ante estas prácticas. Se las otorga el artículo 47 del real decreto legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la ley general para la defensa de los consumidores.En este punto de la norma se definen las “infracciones en materia de defensa de los consumidores”. Y en la letra f de su apartado 1 indica que lo son “el incumplimiento de las normas reguladoras de precios (…) o cualquier otro tipo de intervención o actuación ilícita que suponga un incremento de los precios o márgenes comerciales”.