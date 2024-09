Daniel Guerrero | La maldición del mosquito

Tras el brote por listeriosis en carne mechada que dejó cuatro muertos y la posterior pandemia de la covid, ahora surge otro problema de salud pública a causa de la fiebre del Nilo, una infección vírica que se transmite a través de un mosquito y que es capaz de desarrollar, en personas vulnerables e inmunodeprimidas, graves patologías neurológicas como meningitis, encefalitis o parálisis cerebral.Ya se han producido decenas de casos por esta infección endémica en zonas de Sevilla, Cádiz, Málaga y Huelva, donde los humedales favorecen la proliferación del insecto. Y aunque los casos graves se circunscriben al 1 por ciento de los infectados, la población de estas zonas exige medidas efectivas contra el mosquito, transmisor de la enfermedad, a las autoridades sanitarias y responsables políticos.Incluso han llevado a cabo concentraciones en algunas localidades sevillanas, como Coria del Río, La Puebla del Río e Isla Mayor, promovidas por la Plataforma Ciudadana Lucha Contra el Virus del Nilo, para reclamar cambios en la estrategia de prevención de la Junta de Andalucía que eviten con más eficacia la proliferación de mosquitos portadores del virus.Pero, hasta la fecha, las Administraciones concernidas no ofrecen una respuesta ni rápida ni satisfactoria para combatir con éxito los enjambres de mosquitos que cada año invaden estos pueblos y sus alrededores. La alarma e inquietud de la población no deja de crecer al conocerse, otra vez, el goteo de muertes causadas este verano por la picadura del insecto. No quieren sentirse víctimas de una especie de maldición faraónica por un mosquito.Y no es extraño que se sientan así porque, durante los dos últimos años, los casos de infección por el Virus del Nilo (VNO) han aumentado de manera progresiva. De hecho, este 2024 es ya el segundo peor año de la enfermedad, después de 2020, cuando se produjo el brote más grave, con ocho fallecidos y 80 casos positivos detectados.Según la Consejería de Salud, las víctimas mortales notificadas este verano por infección del VNO se elevan ya a seis: en concreto, tres en Coria del Río, junto a otras en Dos Hermanas, La Puebla del Río y Utrera, localidad esta última donde se infectó una mujer que falleció después en Navarra.Además, se ha contabilizado más de medio centenar de infecciones asintomáticas en otras zonas de Andalucía. Y, por si fuera poco, el brote de la enfermedad se ha adelantado esta temporada, pues se han producido casos mucho antes que otros años. Concretamente, “algo más de un mes antes de lo normal”, como reconoce Jordi Figuerola, investigador de la Estación Biológica de Doñana y miembro del Grupo de Ecología y Evolución de Zoonosis en el Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) de Epidemiología y Salud Pública , una de cuyas líneas de investigación es, precisamente, la vigilancia del Virus del Nilo Occidental.Con todo, no se trata de algo desconocido. La Fiebre del Nilo Occidental (FNO) se considera endémica en España desde, al menos, el año 2003, con brotes esporádicos en equinos y humanos. Es una enfermedad zoonótica causada por el Virus del Nilo, perteneciente a los, un virus que circula normalmente entre las aves y los mosquitos.Las aves migratorias se comportan como reservorios que propagan el virus, siendo los mosquitos los agentes que transmiten el contagio a humanos, équidos y a otras aves sanas. Tanto los humanos como los équidos son huéspedes finales de la infección; es decir, la padecen pero no la transmiten.Sólo un 1 por ciento de personas infectadas presenta un cuadro de afección neurológica, gastrointestinal y renal. El patrón de transmisión es estacional, comprendido entre el verano y principios de otoño, con pequeñas variaciones según el clima local, cuando el calor y las charcas y humedales favorecen la proliferación del mosquito Culex, el principal vector de una enfermedad que constituye, a pesar de su limitada incidencia, un riego para la salud. Y, sobre todo, un problema de salud pública que, al parecer, no se aborda con la debida diligencia.Y eso es, justamente, lo que reclaman las poblaciones afectadas, que acusan a las Administraciones de incompetencia o desidia por no actuar contra la proliferación de mosquitos con la intensidad y la antelación necesarias. Por ello se sienten víctimas de una especie de maldición faraónica, pero no solo por culpa del mosquito sino por la falta de coordinación entre ayuntamientos, diputaciones, Junta de Andalucía y Gobierno central para aunar esfuerzos en esta lucha. Tal incompetencia es toda una maldición que imposibilita resolver un problema cuya solución es conocida.Porque, aunque no existe un tratamiento específico ni una vacuna para curar la fiebre del Nilo, sí se pueden emprender acciones de prevención eficaces para controlar las poblaciones de mosquitos y minimizar que piquen a la gente, única vía de transmisión del virus al ser humano.Es decir, es factible resolver esta crisis de salud pública si se toma en serio. Bastaría con fumigar las larvas del mosquito en invierno y primavera, antes de que eclosione el insecto, llevando un control de larvas en arrozales y otros humedales.La sustancia con la que fumigar es también de sobra conocida, pues se trata de una toxina muy eficaz para eliminar dichas larvas e inocua para los humanos. Es lo que se hace en otras zonas de España, como el delta del Ebro, donde no se registran casos mortales de la enfermedad.¿Por qué no se hace lo mismo en Andalucía? Por recelos políticos, dejadez institucional y lentitud burocrática. La falta de acuerdo entre Administraciones hace que se actúe tarde y sin la contundencia debida. Al valorar "de escasa relevancia" la incidencia de la infección, no se agilizan las medidas necesarias que podrían mitigarla.De ahí que el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, recomendara a la población “tener calma”, recordando que el 80 por ciento de los infectados son asintomáticos y asegurando que “engrasarán” las relaciones con los ayuntamientos afectados.Es como decir, con otras palabras, que por el virus del Nilo mueren menos personas que por accidentes de carretera, por lo que no hay que preocuparse, pues ya se engrasarán los cauces de colaboración entre Administraciones cuando se pueda.La Consejería de Salud, por su parte, se limitó a recordar a los alcaldes de los pueblos afectados su obligación de cumplir con sus competencias en relación a las actuaciones de salud pública que deberían poner en marcha según lo previsto en el Programa de vigilancia y control integral de vectores transmisores de Fiebre del Nilo Occidental Así se tiran la piedra unos a otros. Pero a los alcaldes no les parece suficiente. Ante la apelación a la calma, estos responsables municipales aseguran que no pueden tenerla. Tampoco alarmismo, pero calma no, tras varios años con el mismo problema, ya que desde 2020 no hacen más que solicitar ayudas que no llegan o lo hacen tarde.Y es que cada municipio por su cuenta no puede abordar de manera integral la respuesta que requiere una crisis de salud de esta naturaleza. Se pelean para que se hagan fumigaciones en febrero o marzo, y no les hacen caso. O fumigan cuando el mosquito es adulto y es imposible, por su movilidad, eliminarlo.Así, no es extraño que los vecinos estén alarmados e inquietos ante el temor de morir a causa de una picadura de mosquito en cuanto llega el verano. Ante el consejo del presidente de la Junta, se preguntan quién, mirándolos a la cara, les pide calma a los vecinos. Y menos, aun, sabiendo que el problema tiene solución, pero que quien tiene que hacerlo no toma la decisión conveniente.Al parecer, no se trata de un asunto lo suficientemente grave. De hecho, muere más gente cada semana por otras causas. Hasta que la infección de la fiebre del Nilo se extienda de manera incontrolada no se afrontará como es oportuno. Entonces, los titulares de todas las Administraciones correrán a ponerse medallas por sus actuaciones tardías. Pero, mientras tanto, lo aconsejable es mantener la calma y comprar repelentes. Es lo que hay. Así de fácil.