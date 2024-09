Daniel Guerrero | Dime con quién andas…

DANIEL GUERRERO

FOTOGRAFÍAS: MONCLOA / PARTIDO POPULAR

No solo los publicistas y diseñadores gráficos, en su quehacer cotidiano como propagandistas mercantiles o ideológicos, sino cualquier persona consumista –y todos lo somos– saben que una imagen vale más que mil palabras. Aunque mil palabras –incluso si son mentiras–, de tanto repetirlas, puedan convertirse en una verdad que se acepta y se interioriza.De lo último es ejemplo esa encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que señala la inmigración como el primer problema que preocupa a los españoles. De tanto reiterarlo interesadamente el populismo de derechas, hemos creído que la inmigración es el problema más importante de España, aunque en realidad ni nos afecte personalmente.Y de lo primero, las dos fotografías que ilustran esta columna de opinión muestran, de un vistazo, la diferencia ideológica que separa a los dos líderes políticos con capacidad de gobernar en nuestro país, además de evidenciar el notorio poder de la imagen.Con solo mirarlas, basándonos en el refranero, podemos hacernos una idea de cómo piensan y de qué pie cojean sus protagonistas al ver quiénes los acompañan: a su derecha, Feijóo con Meloni; y, a su izquierda, Sánchez con Abás. Sus afinidades delatan sus idearios políticos y su sensibilidad social, sin necesidad de más discursos ni retóricas.Alberto Núñez Feijóo, el líder que prometía moderación al Partido Popular cuando fue elegido presidente de la formación, ha acabado asumiendo las tesis exageradas de la extrema derecha para azuzar el miedo y el odio al inmigrante con finalidad política.Y, por eso, no duda en retratarse junto a Giorgia Miloni, primera ministra de Italia y líder del partido reacconario Fratelli d´Italia, para subrayar que el modelo de la italiana contra la inmigración es el que él mismo desea para España.Dicho modelo consiste en financiar a terceros países extracomunitarios (sin importar que no respeten los derechos humanos) donde expulsar a los inmigrantes que llegan al país. Y lo hace porque el miedo y el rechazo que se consigue instalar en la mente de los ciudadanos, aunque no responsa a la realidad, se traducen en votos.De ahí que continuamente se martillee a los ciudadanos con mensajes sobre si los inmigrantes roban y violan, nos quitan el trabajo, nos desnaturalizan con su cultura, costumbres y creencias religiosas, nos invaden y acaparan nuestros recursos, hasta convertirlos en el mayor problema de España. Con solo ver con quién anda, sabemos cómo es y qué pretende Feijóo si llega a gobernar. No hace falta más.Lo mismo sucede con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, quien aparece en la imagen de la izquierda con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, justamente cuando parte del territorio palestino está siendo arrasado y la población civil masacrada por el Ejército de Israel en venganza por el ataque terrorista que milicias armadas palestinas, en octubre del año pasado, efectuaron contra poblaciones hebreas fronterizas, dejando 1.200 muertos y más de 200 israelíes secuestrados.Se trataba de la primera visita a España del jefe de Estado palestino desde que en mayo pasado el Gobierno español reconociera como Estado a Palestina. Y presentarse junto al líder palestino significa posicionarse contra la catástrofe humanitaria que sufre la población de Gaza, pero también la de Cisjordania, apostar por la solución de los dos Estados como única vía para que la paz reine en la región y denunciar la vulneración del derecho internacional y el menosprecio a la legalidad de las resoluciones de la ONU.Al “andar” con Abás en vez de con Netanyahu, el presidente Pedro Sánchez nos hace saber que prefiere el diálogo, la negociación, la paz y el respeto al orden internacional basado en normas. ¿Se necesitan más explicaciones con esta imagen?Desde luego, las ideologías de uno y otro son opuestas, como divergentes son sus propósitos políticos. Ello queda de manifiesto al observar las fotografías. Y, aunque la expresión de que una imagen vale más que mil palabras es un adagio que se atribuye a Henrik Ibsen, en esta ocasión parece confirmarse, ya que ambas fotos transmiten el pensamiento o tendencias de sus protagonistas con mayor objetividad y efectividad que una descripción detallada efectuada por escrito o por vía oral.Y es que, a veces, el refranero es útil para conocer mejor a nuestros dirigentes, ya que por los amigos y ambientes que frecuentan podemos advertir su personalidad y las influencias de su comportamiento. No es algo científico, desde luego, pero contribuye a orientar nuestro criterio. “Una imagen vale más que mil palabras” y "dime con quién andas y te diré quién eres” son refranes que nos ayudan a ello. Al menos, para elaborar este comentario.