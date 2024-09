Aureliano Sáinz | Encuentro de amigos

AURELIANO SÁINZ

FOTOGRAFÍA: FLORA RACIONERO

Decía el escritor y filósofo británico Francis Bacon que “sin la amistad, el mundo sería un desierto”. Frase concisa, pero de una contundencia incuestionable puesto que, sin la compañía de amigos, de buenos amigos, viviríamos en una especie de extraño mundo, rodeados de gentes, de cosas y de ruidosas actividades con las que apenas nos veríamos ligados, sintiéndonos bastante ajenos a los aconteceres de la vida.Digo esto porque, en mi caso particular, me siento afortunado de tener muy buenos amigos, con los que suelo compartir tertulias en las que disfruto y uno se ve reconfortado. Son momentos en los que el placer de la compañía y de la charla amena, sincera y tranquila ayudan a entender que el mundo no está tan cargado de hostilidades como las que nos transmiten cotidianamente los medios de comunicación y las redes sociales, que parecen disfrutar compitiendo en ver qué noticias impactan más en la audiencia.Es verdad que cuando se reside en lugares distintos o se tienen trabajos diferenciados hay que acordar algún día para que el encuentro sea factible. Más aún, cuando esos amigos son periodistas, ya que laboran en un mundo que parece que nunca duerme y del que supuestamente es necesario estar informado de manera instantánea y continua.Pues bien, respondiendo a una petición que les hice, quedé con Manolo Bellido y su primo Juan Pablo en un sábado reciente, citándoles en una cafetería de Córdoba con el fin de encontrarnos los tres y charlar tranquilamente, a la vez que concretar la presentación del libro El dibujo de la familia en Montilla, ya que me acompañarán en el acto.Creo que ambos son lo suficientemente conocidos en sus profesiones como para que yo no tenga que hacer una detallada semblanza de ellos. Únicamente, recordaré que, en la actualidad, Manolo trabaja en Canal Sur Televisión, llevando el programa Una de cine Ambos nos conocemos desde hace más de cuarenta años, es decir, cuando él comenzaba su andadura como joven periodista, fuera en la prensa o en la radio. Tiempo suficiente para estar convencido de que es una de las personas más nobles y generosas que he tratado, y, aunque esto parezca una especie de halago que se hace al amigo, lo cierto es que quienes lo conocen podrían ratificar lo que digo.Más cerca en el tiempo es mi relación con Juan Pablo Bellido, puesto que me lo presentó Manolo a comienzos de febrero de 2011. La fecha la recuerdo perfectamente, dado que fue en un encuentro que organizó La Abuela Rock con motivo del número que sacaba la revista Litoral dedicado al rock español.Allí conocí a una persona cordial, afable y con un gran entusiasmo por su profesión. En la charla que mantuvimos me invitó a participar en Montilla Digital , la página web que por entonces dirigía y que fue el comienzo de lo que hoy es la red de diarios que configuran. Al principio le indiqué que no sabía sobre qué temas tratar pero, una vez aceptada la invitación, no he faltado ninguna semana a sus páginas hasta el día de hoy.Han transcurrido, pues, muchos años desde que nos conocemos los tres, lo que ha dado lugar a que la confianza entre nosotros sea muy sólida, ya que, a pesar de las diferencias de edades, se ha construido con una base de cariño, respeto y sinceridad.Volviendo a la cita, tengo que apuntar que fui el primero en llegar, dado que la cafetería está muy cerca de donde vivo. Me acompañaba, Flora, mi mujer, que quería saludarlos al tiempo que hacernos a los tres algunas las fotos. Al rato llegó Juan Pablo y, algo después, Manolo.Tras saludarnos y comenzar contándonos algunas anécdotas recientes, pasamos al interior de la cafetería. Reanudamos con informaciones de los últimos acontecimientos de cada uno, para seguir con noticias de personas conocidas y, como es lógico, a temas relacionados con el mundo de la información y del periodismo.Sabiendo que el momento de su jubilación está cerca y con el deseo de que nos contara qué tenía pensado hacer en la nueva etapa, se me ocurrió preguntarle: “Manolo, ¿cuándo tienes previsto jubilarte?” Nos dice que será a final de año cuando finalmente se jubile de su trabajo como periodista.“¿Supongo que regresarás a Andalucía Digital en tu añorada sección 'De aquí a Lima'?”, le vuelvo a preguntar, con el deseo de que no se olvide de los tiempos en los que seguíamos sus amenos escritos. Puesto que retomar esa denominación, según apunta Juan Pablo, se asemejaría a la figura del hijo pródigo que retorna al hogar, nos confirma que, efectivamente, volverá, pero que tiene pensada otro título que sería algo así comoNo sabemos si ese nombre que le ronda por la cabeza será con el que asome otra vez a las páginas digitales en las que permaneció durante una larga temporada y en la que pudimos disfrutar de sus artículos ; pero da lo mismo, lo importante es verlo de nuevo aparecer entre nosotros.Se acerca el mediodía. La cafetería-restaurante se va llenando de gente que tiene previsto comer. Aunque podíamos continuar mucho más tiempo, pensamos que lo más razonable era ir cerrando el encuentro. Nos levantamos y nos acercamos a la entrada. Allí se inicia la despedida con abrazos, sabiendo que dentro de poco tenemos una cita en Montilla y que, de nuevo, volveremos a estar juntos disfrutando de nuestra compañía.