Ángel Fernández Millán | Turismo responsable: un viaje hacia un futuro sostenible

¿Cómo podemos ser turistas responsables?

Informarnos antes de viajar : investigar sobre el destino, sus costumbres y su situación ambiental nos permitirá tomar decisiones más conscientes.

Elegir alojamientos y empresas turísticas comprometidas con la sostenibilidad : optar por establecimientos que utilicen energías renovables, reciclen y fomenten el consumo local. Por ejemplo, muchos hoteles ofrecen programas de reciclaje, utilizan productos de limpieza ecológicos y promueven el uso de transporte público entre sus huéspedes.

Evitar generar más residuos : llevar una botella reutilizable, utilizar bolsas de tela y separar los residuos son acciones sencillas que pueden marcar la diferencia.

No modificar la naturaleza : respetar la flora y la fauna, no llevarse souvenirs de origen natural y evitar alimentar a los animales salvajes son prácticas fundamentales.

Colabora con la economía local : comprar productos artesanales, comer en restaurantes locales y utilizar el transporte público contribuyen a generar ingresos para las comunidades.

Ser respetuosos con la cultura local: vestir de manera adecuada, aprender algunas frases básicas en el idioma local y respetar las costumbres locales son gestos que muestran nuestro respeto.

Ejemplos de iniciativas de turismo responsable

Ecoaldeas turísticas : estas comunidades ofrecen alojamiento y experiencias auténticas, promoviendo la autosuficiencia y el respeto por el medio ambiente.

Turismo comunitario : al involucrar a las comunidades locales en la planificación y gestión del turismo, se garantiza que los beneficios se distribuyan de manera equitativa.

Agroturismo : permite a los viajeros conocer de cerca las prácticas agrícolas locales y disfrutar de productos frescos y de temporada.

Volunturismo : combinar viajes con proyectos de voluntariado es una forma de contribuir al desarrollo de comunidades desfavorecidas.

Turismo de aventura responsable: muchas empresas de aventura ofrecen actividades que minimizan su impacto ambiental y promueven la conservación de los ecosistemas.

Certificaciones de sostenibilidad en el turismo

Green Key : otorgada por la Fundación para la Educación Ambiental (FEE), esta certificación reconoce a los establecimientos de alojamiento que cumplen con estrictos criterios ambientales.

Travelife : esta certificación evalúa la gestión ambiental y social de las empresas turísticas, desde hoteles hasta turoperadores.

Biosphere : desarrollada por la UNESCO, esta certificación reconoce a los destinos turísticos que promueven la sostenibilidad y el desarrollo local.

Rainforest Alliance Certified : esta certificación garantiza que los productos y servicios turísticos se hayan obtenido de manera sostenible, respetando los derechos de los trabajadores y protegiendo la biodiversidad.

ISO 14001: aunque es una norma general de gestión ambiental, se aplica ampliamente en el sector turístico para certificar la implementación de sistemas de gestión ambiental eficaces.

Texto elaborado con la asistencia de IA de Gémini

ÁNGEL FERNÁNDEZ MILLÁN

FOTOGRAFÍA: J.P. BELLIDO

El turismo, una industria que mueve millones de personas cada año, está llamado a replantearse su modelo. La belleza de los destinos exóticos, la aventura de explorar nuevos lugares y el descanso que ofrecen las vacaciones son indudablemente atractivos. Sin embargo, es innegable que esta actividad, si no se gestiona de manera responsable, puede dejar una huella negativa en el medio ambiente y en las comunidades locales.El turismo masivo, a menudo asociado con la sobreexplotación de recursos naturales, la generación de residuos y la alteración de ecosistemas frágiles, plantea un desafío urgente. La contaminación de playas, la deforestación de zonas turísticas y la pérdida de biodiversidad son solo algunos de los problemas asociados a un turismo no sostenible.Pero el turismo también puede ser una fuerza positiva. El turismo responsable busca minimizar los impactos negativos y maximizar los beneficios para las comunidades locales y el medio ambiente. Se trata de viajar de manera consciente, respetando la cultura y las tradiciones de los lugares que visitamos, y contribuyendo a su desarrollo económico de forma equitativa.Las certificaciones de sostenibilidad son una herramienta fundamental para identificar aquellos establecimientos y empresas turísticas que se comprometen con prácticas responsables. Algunas de las certificaciones más reconocidas a nivel internacional son:Al buscar alojamiento o contratar servicios turísticos, es recomendable verificar si cuentan con alguna de estas certificaciones. Esto nos permitirá tomar decisiones más informadas y apoyar a aquellos que se comprometen con la sostenibilidad. Por ejemplo: Costa Rica es un referente en turismo sostenible, con numerosas reservas naturales y proyectos de ecoturismo. La comunidad de Masai Mara en Kenia ha desarrollado un modelo de turismo comunitario que beneficia a toda la población.El turismo responsable no es solo una moda pasajera, sino una necesidad imperiosa. Al adoptar prácticas más sostenibles, podemos garantizar que las futuras generaciones puedan disfrutar de los mismos destinos turísticos que nosotros. Los beneficios del turismo responsable son múltiples: protección del medio ambiente, mejora de la calidad de vida de las comunidades locales y una experiencia de viaje más auténtica y enriquecedora.