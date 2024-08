Rafael Soto | Lecturas para jóvenes (o no tanto) con inquietudes

RAFAEL SOTO

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO

En los últimos tiempos, he tenido conversaciones recurrentes con amistades preocupadas por la inclinación hacia la extrema derecha que observan en sus hijos adolescentes. Este fenómeno es una reacción al contexto político actual, y preocupa tanto a personas que se identifican con la izquierda tradicional andaluza como a los de la derecha moderada —más allá, como es lógico, no les sería un problema—.Aquellos de nosotros que cuestionamos las decisiones gubernamentales desde una perspectiva progresista, tenemos la responsabilidad de ofrecer a las nuevas generaciones referentes que eviten caer en extremos. Por desgracia, esta tarea es compleja debido a la distorsión que ciertos movimientos han hecho de los grandes ejemplos de la izquierda. Por eso, nos atrevemos a proponer algunas referencias que, quizá, ofrezcan un ejemplo o, al menos, una visión diferente a las nuevas generaciones.Es posible que uno de los grandes faros morales de Europa se encuentre en el nobel franco-argelino Albert Camus (1913-1960). No solo sirvió en la Resistencia Francesa durante la Segunda Guerra Mundial, sino que también criticó con valentía a la izquierda estalinista de su tiempo, enfrentándose incluso a figuras icónicas como Jean-Paul Sartre, pareja de Simone de Beauvoir. Asimismo, en un momento de gran agitación política, defendió una Argelia francesa a la vez que una mejora de las condiciones de vida de sus habitantes.Quizá, es el autor más difícil de leer y de entender de los que vamos a proponer. Más allá de clásicos filosóficos comoy sus imprescindibles, recomendaríamos a nuestros jóvenes lectores empezar con obras literarias como la novelao el libro de relatosEn el ámbito español, tenemos a un personaje incómodo para la izquierda hegemónica: Manuel Chaves Nogales (1897-1944). Este periodista hispalense fue uno de los grandes cronistas de su tiempo. Aunque demostró su compromiso con la República, no dudó en denunciar su faceta más oscura.En su libro de relatos de no ficción —denominémoslo así—,, denuncia con la misma energía los bombardeos fascistas de Bilbao, la corrupción de parte del ejército republicano o los excesos de los sindicatos, entre otras barbaridades. Por otro lado,es un opúsculo que conserva hoy toda su actualidad y que ayuda a comprender la broma de mal gusto que estamos viviendo en esa región.Como última propuesta,ofrece un relato muy crítico sobre las condiciones con que los defensores de la Villa y Corte tuvieron que realizar su tarea durante la Guerra Civil. Un trabajo trepidante que fue resultado de una magnífica labor periodística.Nuestra última referencia es Eric Arthur Blair (1903-1950), más conocido como George Orwell. El británico es archiconocido por. Lo que menos personas saben es que participó en la Guerra Civil en favor de la República, y que a punto estuvo de morir a manos de aquellos a los que pretendía defender.Su postura herética se reflejó en una joya,. Lejos de hacer un elogio de los supremacistas catalanes, reflejó su experiencia en España y animaba a los que habían quedado en esta región a seguir luchando, a pesar de todo.Hay otros autores que pueden ser interesantes, como la fascinante Simone Weil (1909-1943), el rebelde Arturo Barea Ogazón (1897-1957) o el polifacético Leonardo Padura (1955-). Y más, muchos más. Sin embargo, lo dejamos aquí.Con la recomendación de estas obras, pretendemos explicar a los jóvenes (o no tanto) que se puede ser progresista sin ser autoritario, que se puede defender la libertad sin necesidad de aplastar al adversario, y que se puede ser de izquierdas sin atentar contra las instituciones democráticas. Aunque el panorama actual pueda sugerir lo contrario, la arbitrariedad no es un rasgo intrínseco de la izquierda.