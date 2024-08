Los españoles consumieron 140 millones de litros de helado durante el pasado año

Los españoles consumieron 140 millones de litros de helado entre junio de 2023 y mayo de 2024, un 0,6 por ciento menos que el año anterior, lo que indica que su consumo se mantiene estable, según datos del panel de consumo alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.En este periodo, cada español consumió una media de 3 litros de helado por persona, un 1,6 por ciento menos que el año anterior, con un gasto de 13,94 euros per cápita (un 11 por ciento más que hace un año). El precio medio del helado se sitúa en 4,63 euros por litro (un 12 por ciento más que el año anterior).Además, el 80,7 por ciento del volumen de helados que se consume se lleva a cabo entre los meses de abril y septiembre, mientras que el 19,3 por ciento restante se realiza entre octubre y marzo. Con estos datos, el sector ha facturado 650 millones de euros, un 12,2 por ciento más que el año anterior.El supermercado destaca como canal favorito de los españoles para la compra de helado (donde se adquiere el 65 por ciento de los litros totales), seguido de las tiendas de descuento y el hipermercado. La tienda tradicional e internet son los canales con menos importancia en volumen dentro de esta categoría.De hecho, el hipermercado, la venta por internet y la tienda tradicional ofrecen el precio más alto del mercado (7,70 euros por litro en esta última), mientras que la tienda de descuento ofrece el precio más competitivo (4,27 euros por litro), por debajo del precio medio, al igual que el supermercado y autoservicio (4,39 euros/litro).Respecto al consumo per cápita, la cantidad de tres litros por persona es superada por hogares formados por jóvenes y adultos independientes, parejas adultas sin hijos y retirados. De hecho, los adultos independientes son los que más consumo generan, con más de cinco litros por persona y año.En el lado opuesto se encuentran los hogares formados por parejas con hijos pequeños, que realizan la ingesta por persona y año más baja (1,87 litros), una cantidad muy inferior al promedio. El consumo per cápita de hogares formados por parejas con hijos medianos y mayores, así como parejas jóvenes sin hijos y hogares monoparentales también se sitúa por debajo del consumo per cápita del promedio nacional.