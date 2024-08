Aureliano Sáinz | Picasso y el horror de la guerra

AURELIANO SÁINZ

No sé si es el sentimiento de esperanza, o cierta ingenuidad, lo que nos hace pensar que la Historia camina hacia delante superando los graves conflictos que la aquejan, caso de las guerras, por lo que imaginábamos que, tras el traumático siglo XX, con dos guerras mundiales, la Guerra Civil española y la terrible descomposición de la antigua Yugoslavia, ya no conoceríamos en suelo europeo guerras similares.Sin embargo, el ataque a Ucrania por parte de la Rusia de Putin y la cruel embestida del ejército israelí contra la indefensa población de Gaza nos han hecho despertar de esa idea de que es posible la paz, evitando los conflictos bélicos y utilizando las negociaciones para evitar las guerras. Parece que vuelve a estar a la orden del día aquel dicho romano que decía, es decir, “Si quieres la paz, prepárate para la guerra”.Realizo esta reflexión previa para contextualizar una de las experiencias que llevo en las asignaturas de Educación Artística en la Facultad como es la reinterpretación por parte de los alumnos de una obra de arte conocida y que no les sea difícil de realizar. Así, de manera habitual, les sugiero algún cuadro relevante, aunque se suelen decantar porde Pablo Picasso, por los significados que son posibles extraer de esta obra, al tiempo que les resulta bastante asequible dibujar las figuras de ese enorme lienzo que se asemejan a las de algunos de los cómics actuales.Previamente, les explico, apoyándome en documentales, que este cuadro le fue encargado al pintor malagueño por el Gobierno de la Segunda República para que fuera expuesto en la Feria Internacional que se celebró en París en el año 1937.Pasado el tiempo, en la actualidad la obra puede verse en una sala, muy visitada, que la acoge en el Museo Reina Sofía de Madrid. de modo que se ha convertido en un auténtico símbolo contra la guerra, contra todas las guerras, que lamentablemente, como comprobamos, siguen existiendo en nuestro mundo.Debo apuntar que les doy total libertad para que ellos realicen, a color, la interpretación que deseen. Solamente, les indico que deben aparecer las figuras del cuadro original en las escenas que imaginen. Una vez terminada esta propuesta, los resultados suelen sorprenderles incluso a ellos mismos, dado que antes de abordarla no se creían capaces de llegar a lo que finalmente logran.Las temáticas que proponen son bastante diversas; no obstante, selecciono unas pocas que de algún modo cuestionan la violencia y las guerras con distintos enfoques creativos. El propio dibujo que he seleccionado para la portada es una clara manifestación de la originalidad de su autor, ya que se representa a partir de sus propios brazos y manos como si estuviera dibujando la escena.En el trabajo anterior, el alumno reconstruye cromáticamente, como si fuera el telón de fondo de una escena bélica, en la que unos soldados dentro de una trinchera abaten a un miliciano. Para ello, toma como modelo el gesto instantáneo que el fotógrafo Robert Capa registró en el término municipal de Espejo, a escasos kilómetros de Montilla, y que acabó siendo una de las fotografías más famosas de la Guerra Civil Española.¿De qué modo podemos oponernos o frenar los múltiples conflictos bélicos que se desarrollan en cualquiera de los cinco continentes? En este caso, la alumna apela a lo que ella llama una SUPER-REVO-LUTION, de forma que, en medio de una gran explosión, y en la que aparecen pequeñas cruces junto al símbolo del dólar, van cayendo en paracaídas pequeños corazones, para indicarnos que ella cree que la solución se encuentra en el amor entre las personas, que es lo que evita que se llegue a los extremos de la violencia bélica.Otra de las soluciones se encuentra, según su autor, en la educación, en la preparación de las nuevas generaciones en valores como la paz, en la formación intercultural y en el aprendizaje de la resolución de los conflictos a través del diálogo. Es lo que quiere manifestar en esta composición cargada de numerosas y simbólicas escenas.La originalidad de este trabajo radica en que muestra la figura de la madre que grita desesperada con el hijo muerto en sus brazos deen una figura femenina genérica de cuya garganta sale un enorme grito en forma de globo de cómic y en el que en su interior aparecen la figuras del propio, aunque en este caso sea a color.Esta escena podría ser premonitoria de lo que ahora acontece en la franja de Gaza, puesto que nos muestra a una inocente niña que juega con su muñeca dentro del horror que la rodea. La figura de la pequeña se corresponde con la de Maya, la hija de Pablo Picasso que la pintó de esa forma en un conocido cuadro.La guerra puede convertirse en una verdadera pesadilla para quienes han sido hospitalizados a causa de ella. Es lo que propone la autora del trabajo que acabamos de ver en el que nos muestra a una mujer hospitalizada cuyos pensamientos giran alrededor de las imágenes de la emblemática obra del pintor malagueño.Finalizo esta selección de trabajos que realizaron los alumnos con esta composición en la que, según su autor, nos muestra un espacio cerrado, con aires angustiosos, ya que en él aparecen figuras agresivas -escorpión, perro amenazante, hombre bebiendo, botellas rotas- al tiempo que las figuras deflotan en el aire, como si todo ello configurara la mente de los habitantes del nuevo siglo que no logran encontrar el sosiego en un mundo desquiciado por la extensión de la violencia.