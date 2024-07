Nuevas ofertas de empleo

Camarero/-a (Montilla)

FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 21/06/2024

Profesor/-a de Inglés (Montilla)

FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 25/06/2024

Personal de limpieza con discapacidad (Montilla)

FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 29/06/2024

Becario para Master Data (Montilla)

FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 29/06/2024

Ingeniero técnico agrícola (Palma del Río)

FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 01/07/2024

Maestro/-a de Primaria (La Carlota)

FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 01/07/2024

Oficial de electricista (Aguilar de la Frontera)

FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 01/07/2024

Enfermero/-a (Palma del Río)

FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 28/06/2024

Profesor/-a de Capacitación Digital (Encinas Reales)

FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 28/06/2024

Operario/-a de taller (La Rambla)

FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 28/06/2024

Operario/-a de montaje (Puente Genil)

FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 28/06/2024

Auxiliar de clínica (Córdoba)

FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 27/06/2024

Técnico de Mantenimiento (Lucena)

FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 26/06/2024

Comercial (Cabra)

FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 26/06/2024

El restaurante Las Camachas busca camareros o camareras con experiencia para Montilla. Ofrecen un salario de 1.600 a 1.800 euros brutos al mes, con un contrato indefinido. No se requiere experiencia mínima ni estudios, valorándose la actitud y disposición. El ambiente laboral es bueno y se fomenta el compañerismo. Además, se ofrecen dos días completos de descanso. Las personas interesadas deben inscribirse en la oferta. Oferta disponible en este enlace El Centro de Idiomas Kids And Us busca un profesor o profesora de Inglés para impartir clases a niños desde 3 años hasta adultos. No se requiere experiencia mínima, aunque se valora la experiencia en el sector. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa. Los candidatos deben tener, al menos, un grado universitario. Oferta disponible en este enlace Grupo SIFU busca personal de limpieza con discapacidad para Montilla. Con 25 años de experiencia y un equipo de más de 4.500 profesionales, el 87 por ciento con algún tipo de discapacidad, el grupo ofrece servicios a más de 1.600 clientes en España y Francia. Las funciones incluyen limpieza de oficinas, mobiliario, suelos, baños, comedor, zonas comunes, ventanas, moquetas, y organización del almacén, así como gestión de productos de limpieza. El horario es de 18 horas semanales repartidas entre martes, jueves y viernes. Se valorará experiencia en limpieza de interiores y una actitud dinámica. Oferta disponible en este enlace La planta de Carrier en Montilla busca un becario o becaria para Master Data y Soporte Técnico. Con contrato a tiempo parcial mediante convenio de prácticas y una remuneración de 400 euros al mes. El candidato ideal es un estudiante o recién graduado en Tecnología de la Información o áreas afines, con conocimientos básicos en gestión de bases de datos y herramientas de MDM, habilidades de resolución de problemas y atención al cliente, y un nivel mínimo de inglés B1. Las responsabilidades incluyen la gestión y mantenimiento de datos maestros y la asistencia técnica a clientes. Se ofrece un excelente ambiente de trabajo, oportunidades de desarrollo y posibilidad de empleo fijo. Oferta disponible en este enlace Empresa ubicada en Palma del Río oferta puesto de ingeniero técnico agrícola. Funciones: asesoramiento técnico en control de cultivos y plagas, tratamientos fitosanitarios, fertilizantes, riego, producción integrada. Prescripción de tratamientos, seguimiento y control de los mismos. Comercialización de productos. Imprescindible titulación universitaria (Ingeniería Técnica Agrícola o titulaciones similares), permiso de conducir tipo B, inscripción en ROPO en vigor, carnet aplicador fitosanitarios nivel cualificado, curso genérico de producción integrada, curso específico producción integrada en cítricos. Se valorarán conocimientos en cultivos de cítricos, almendro y olivar, producción integrada olivar (curso específico), experiencia en sistemas de calidad (ej: Certificación Globalgap) y experiencia de un año en asesoramiento de cultivos indicados. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa. Salario según convenio. Incorporación inmediata. Oferta disponible en este enlace Colegio privado ubicado en La Carlota precisa incorporar a dos maestros o maestras de Educación Primaria. Se precisa nivel de Inglés B2. Se ofrece contrato indefinido a tiempo completo. Salario según convenio. Incorporación: septiembre de 2024. Oferta disponible en este enlace Empresa necesita incorporar a tres oficiales de 1.ª y 2.ª, indistintamente, para el puesto de trabajo de electricista para Puente Genil y alrededores. Con una jornada completa, incorporación inmediata, con un mínimo de experiencia de un año y valorable carné de conducir tipo B y tipo C, ya que necesitan desplazarse. Oferta disponible en este enlace Residencia de personas mayores ubicada en Palma del Río necesita cubrir un puesto de enfermero. Imprescindible titulación universitaria en Enfermería y valorable estar colegiado. Se ofrece contrato temporal para cubrir excedencia, con una duración inicial de tres meses que pueden ser prorrogados. Salario según convenio. Incorporación inmediata. Oferta disponible en este enlace Se busca a un profesor o profesora para impartir cursos de Capacitación Digital en la red de centros digitales, aí como para prestar orientación y acompañamiento para la acreditación de competencias del alumnado. Oferta disponible en este enlace Empresa de La Rambla dedicada a la fabricación de maquinaria agrícola, necesita incorporar a un operario para realizar las funciones en taller de fabricación de maquinaria agrícola: soldadura, prensado de piezas, taladro y pintura. Se ofrece contrato indefinido, jornada completa y salario según convenio colectivo. Se requiere graduado en ESO, valorando positivamente alguna titulación relacionada con el sector del metal y el carnet de carretilla. Oferta disponible en este enlace Empresa necesita cubrir una vacante de operario de montaje de rodamientos para la localidad de Puente Genil. Funciones: montaje de rodillos en cintas transportadoras industriales. Se ofrece contrato temporal a jornada completa (7 a 15 horas). Remuneración según convenio del Metal. Incorporación inmediata. Oferta disponible en este enlace Se precisa auxiliar de clínica en centro geriátrico. Contrato laboral temporal a tiempo completo por interinidad para cubrir excedencia por cuidado de familiar. Duración 90 días. El horario de trabajo se efectuará en turnos rotativos de mañana, tarde, noche y fines de semana. Salario: 1.134 euros al mes. Oferta disponible en este enlace Empresa del sector del frío industrial precisa operario para labores de mantenimiento y reparación de los autómatas de la fábrica. Valorable conocimientos en electricidad, electrónica, hidráulica, neumática, mecánica y automatismos, preferentemente Siemens. Formación relacionada tanto de Ciclo Formativo o FP. Oferta disponible en este enlace Empresa ubicada en Cabra y dedicada a la venta de repuestos de coches, necesita contratar a un comercial con conocimientos de francés hablado y escrito. Se ofrece contrato a media jornada de dos meses de duración, con posibilidad de ampliación y permanencia en la empresa. Se valorará tener conocimiento de otros idiomas. Oferta disponible en este enlace