La Guardia Civil investiga a un conductor que atropelló a una ciclista en la carretera N-331

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

La Guardia Civil investiga desde el pasado 10 de julio a un conductor que, presuntamente, causó lesiones de gravedad a una ciclista que circulaba por la carretera nacional N-331 (Córdoba-Málaga), por el tramo que discurre entre las localidades de Montemayor y Montilla.Según detalló ayer el Instituto Armado en un comunicado, la víctima circulaba junto a un grupo de ciclistas por la carretera N-331, en el tramo que une las localidades de Montemayor y Montilla. Por causas que están siendo investigadas, la mujer fue atropellada por un vehículo que trató de adelantar al grupo de ciclistas, sufriendo lesiones de gravedad.Hasta el lugar del siniestro se desplazaron, de inmediato, agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Lucena, así como de la Unidad de Investigación de Siniestros (UNIS), que procedieron a inspeccionar el lugar del accidente para poder instruir las correspondientes diligencias con el objetivo de esclarecer las causas y las circunstancias en las que tuvieron lugar los hechos.Fruto de la labor de investigación desarrollada en el mismo lugar del siniestro, la Guardia Civil concluyó que el conductor había sido responsable, presuntamente, de un delito de lesiones graves por imprudencia, por lo que se enfrenta a penas de prisión de hasta cuatro años, así como a la retirada del permiso de conducir por un periodo de hasta 6 años.Tal y como destacan desde el Real Automóvil Club de España (RACE) , entre todas las novedades que se introdujeron en la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial , que entró en vigor en marzo del año 2022, destaca una sanción todavía más dura para aquellos conductores que hagan un adelantamiento temerario a ciclistas: seis puntos menos para el infractor y una multa de hasta 200 euros."Al igual que sucede cuando se circula junto a otros coches, motocicletas, camiones o autobuses, cuando hay un ciclista o un pelotón de ciclistas se debe conservar una distancia mínima de seguridad, tanto si se va a adelantar como si el conductor permanece detrás de ellos", recuerdan desde el RACE.De este modo, a la hora de adelantar a los ciclistas en carretera, el conductor debe primero avisar de su intención accionando el intermitente. "Cuando se pueda hacer la maniobra sin peligro, se debe respetar la distancia mínima de 1,5 metros y, una vez que se adelanta a los ciclistas, respetando siempre los límites de velocidad, se debe volver a accionar el intermitente", recuerdan desde el RACE.Y es que no avisar a los demás usuarios de la intención de variar el trazado con una señal óptica puede suponer una multa de hasta 200 euros –y de 80 euros si no se hace con la suficiente antelación–. "Además, el conductor infractor puede ser castigado con la retirada de seis puntos del carnet de conducir", recuerdan desde el RACE."Si se circula por una carretera con línea continua y se tiene delante a unos ciclistas, la Ley de Seguridad Vial permite adelantarlos siempre que se respete la distancia mínima de 1,5 metros. Para ello, el conductor debe ocupar parte o la totalidad del carril contiguo o contrario de la calzada", subrayan las mismas fuentes.No obstante, desde el RACE hacen hincapié en que "esta maniobra estaría prohibida si se pone en peligro o se entorpece la marcha de los ciclistas, tanto de los que van por el mismo carril por el que circula el vehículo como los que van en sentido contrario". De este modo, si la vía tiene más de un carril por sentido, los vehículos están obligados a cambiar completamente de carril para adelantar a un ciclista, según indica el artículo 35.4 de la Ley de Tráfico.Por otro lado, la obligación de los ciclistas cuando van en carretera –dado que en autopista y autovía tienen prohibida la circulación– es rodar por el arcén si no tienen un carril bici. Al respecto, la nueva Ley de Seguridad Vial recuerda que parar o estacionar un vehículo en un carril bici supone una infracción grave que conlleva 200 euros de multa. "Si no, pueden rodar por parte de la calzada y, si circulan por ciudad, los ciclistas deben ocupar el centro del carril", precisan desde el RACE.