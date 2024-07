La Guardia Civil detiene en Montilla al presunto autor de un robo con violencia e intimidación

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Montilla, ha detenido a un varón de 43 años de edad como presunto autor de un delito de robo con violencia en intimidación. Según ha detallado el Instituto Armado en una nota, el ahora detenido presentaba una actitud "muy agresiva", llegando a arrojar su propia bicicleta contra los vehículos que circulaban por el centro del casco urbano.Según fuentes de la investigación, el objetivo del presunto autor de los hechos no era otro que provocar que los vehículos contra los que arremetía detuvieran su marcha y, de este modo, poder agredir a los ocupantes con la intención de robarles el dinero y las tarjetas bancarias que pudieran portar.El supuesto autor no logró su objetivo en varias ocasiones, dado que los conductores de los vehículos, a pesar de percatarse del impacto ocasionado por la bicicleta, prefirieron continuar su marcha, dado al estado de alteración que presentaba el ahora detenido.Tras varios intentos, el supuesto autor logró que un vecino de la zona detuviera su vehículo y se interesara por su estado. Sin embargo, el ahora detenido comenzó a propinarle golpes en la cara y en la cabeza, exigiéndole dinero o tarjetas de crédito.Como consecuencia de la agresión, la victima terminó cediendo y le entregó una pequeña cantidad de dinero para que cesaran los golpes que le estaba propinando. No contento con el dinero en efectivo que logró sustraer a la víctima, trató de hacerle bajar del vehículo, con el fin de sustraerlo, no llegando a consumar este hecho, debido a la fuerte resistencia opuesta por la víctima, que logró finalmente que el agresor se marchara del lugar.Inmediatamente, la Guardia Civil, en colaboración con Policía Local, estableció un dispositivo de servicio orientado a la identificación, localización y detención del presunto autor. Gracias a la descripción física aportada por la victima del agresor, así como por los testigos que habían sufrido también intentos de robo por parte de esta persona, se pudo proceder a su detención como supuesto autor de un delito de robo con violencia e intimidación.