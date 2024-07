El PSOE denuncia la pérdida de camas de hospitalización durante los meses de verano

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El portavoz socialista en la Diputación de Córdoba, José Antonio Romero, tildó ayer de “vergonzoso” el Plan de Verano del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia decretado por el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), que ha decidido cerrar alrededor de 350 camas hospitalarias en Córdoba, al tiempo que ha reducido el horario –cuando no ha clausurado– las Urgencias en la mayoría de los centros de salud del territorio.En una comparecencia previa al Pleno de la Corporación provincial, Romero defendió la moción del Grupo Socialista sobre la sanidad "por el agravamiento de la situación este verano, por el recorte de servicios, por la falta de profesionales y por el cierre de instalaciones".Romero denunció el cierre de 32 camas hospitalarias en el Hospital de Pozoblanco, dentro del área Córdoba Norte; otras 144 en el Hospital Universitario Reina Sofía y 112 más en el Hospital Provincial, en el área de Córdoba Capital; 32 camas suprimidas en el Hospital de Cabra y cuatro más en el Hospital de Montilla, en el área Córdoba Sur; así 20 camas no disponibles más en el Hospital de Palma del Río, en el área sanitaria Guadalquivir.A ello sumó ejemplos puntuales del "declive de la atención sanitaria por la gestión del Gobierno de Moreno Bonilla", como una paciente que ha sido derivada a casa en el Hospital de Montilla por no haberla podido intervenir en quirófano tras faltar el material quirúrgico preciso, tal y como se ha sabido gracias a un vídeo que se ha viralizado a través de WhatsApp.El portavoz socialista se refirió también al cartel con el horario de atención del Centro de Salud en Guadalcázar por las altas temperaturas, que obliga al médico a atender de 8.00 a 11.00 allí y, luego, a trasladarse a Los Mochos para pasar consulta de 12.00 a 15.00 “lo que nos lleva a preguntarnos cuál es el sentido del plan”.Tras el diagnóstico de la sanidad en la provincia que el PSOE llevó ayer al Pleno de la Diputación, Romero exigió que “el PP de Córdoba y Salvador Fuentes no sigan arrodillados ante Moreno Bonilla y le insten a defender la sanidad pública e invertir en recursos humanos y materiales".Al respecto, el Sindicato de Enfermería SATSE ya calificó hace unos días de "nefasta" la gestión llevada a cabo por el Gobierno del Partido Popular al frente de la Junta de Andalucía, ya que "se basa en una política de recortes en la asistencia, como el despido de los 5.000 profesionales el pasado 31 de mayo, el cierre de camas, quirófanos y consultas, así como la reducción horaria en los centros de Salud", medidas de recortes que, para SATSE, tendrá "graves consecuencias" para los usuarios del sistema sanitario público.