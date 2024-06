SATSE se concentra en Montilla para denunciar "recortes" en los centros de salud del sur de Córdoba

Riesgo de nuevos recortes en otoño

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: SATSE

El Sindicato de Enfermería SATSE Córdoba se concentró ayer a las puertas del Centro de Salud de Montilla, en la Avenida de Andalucía, para denunciar el recorte de 5.000 profesionales aprobado por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. La protesta contó, además, con la presencia de representantes de la Coordinadora de Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública de la Campiña Sur de Córdoba."Este hecho está ocasionando un terremoto de descontento a nivel profesional y miedo al efecto en los servicios sanitarios esenciales", denunció ayer SATSE en un comunicado, en el que se alertaba sobre la pérdida de 23 puestos de enfermería en el Distrito Sanitario Córdoba Sur, "profesionales cuya labor asistencial es indispensable para una atención sanitaria adecuada".Según SATSE, los centros de Salud del sur de Córdoba han disminuido su plantilla en 23 enfermeras –ocho asignadas a Cupos Pediátricos y quince a Consultas de Acogida–, lo que, a juicio del sindicato, "afecta directamente" a la población, por cuanto "la pérdida de enfermeras en funciones pediátricas, por ejemplo, incidirá en la atención integral y en el seguimiento de lactantes, niños, adolescentes y programas de vacunación"."Estas enfermeras trabajan en equipo junto al pediatra y su implantación supuso una apuesta del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para la atención a la población infantil, que ahora da marcha atrás, lo que agravará las listas de espera de Pediatría, además de sobrecargar al resto de profesionales que, en la actualidad, se dedican a la población adulta", añadió SATSE en su comunicado."También va a suponer un incremento de las listas de espera ante la eliminación de las 15 plazas de enfermeras de Consulta de Acogida que, según datos del SAS, solventaban hasta el 70 por ciento de los casos, siguiendo procedimientos y protocolos validados por el SAS, descongestionando las citas de los médicos de familia y evitando retrasos en la atención no demorable", destacaron desde la organización, a la par que se mostraron convencidos de que esta supresión de puestos de enfermería "tendrá una clara repercusión en las listas de espera, aumentándolas significativamente".El Sindicato de Enfermería quiso también poner en conocimiento de la ciudadanía el riesgo que existe ante la pérdida de la totalidad de los puestos de Enfermería con funciones pediátricas a partir del próximo 1 de octubre, más de cuarenta en la zona sur de Córdoba."Si el SAS realiza este recorte injustificado sería un golpe severo a la atención a la población infantil y una pérdida de un espacio profesional que no solo no se debe perder sino que, al contrario, hay que consolidar y redefinir para mejorar la atención a los niños", relataron desde SATSE.Para la organización sindical, cesar a 5.000 trabajadores sanitarios en Andalucía –700 de ellos en Córdoba– es una medida que calificaron de "aberrante" y "falta de empatía" hacia los profesionales sanitarios "que dejaron hasta su salud cuidando a la ciudadanía en la pandemia del covid y que, ahora, el SAS los abandona engrosando la lista del paro cuando sus servicios son esenciales para la población".Por otro lado, SATSE tildó de "inaceptable" el plan vacacional en Atención Primaria en el Distrito Sur, ya que, hasta el momento, el SAS no habría facilitado el número de contratos para sustituir a los profesionales en sus vacaciones. Con todo, sostienen que "no variará del asignado el año pasado, en el que sustituyó tan sólo al 9 por ciento de los profesionales en su descanso estival".Desde SATSE exigieron ayer el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, y que pasan por la consolidación de los 5.000 puestos de trabajo en Andalucía y la actualización de la bolsa de empleo, además del cumplimiento de los acuerdos firmados sobre Atención Primaria y Carrera Profesional.