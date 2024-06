Rafael Soto | Reflexiones en torno a un relato inacabado de Pessoa

Cualquier persona con una mínima experiencia lectora es capaz de comprender o vivir ciertos procesos durante su lectura. El más común es la identificación del lector con algún personaje o con alguna situación. En cambio, la sensación de leer algo que podrías haber escrito tú mismo, aunque resulte de manera aproximada, es un privilegio de los creadores.Todo aspirante a artesano de la palabra tiene la obligación de leer publicaciones diversas, buenas y malas. Aparte del placer inherente a la lectura, su finalidad es encontrar herramientas para hacer sus propias obras y conocer las tradiciones literarias que le precedieron y de las que, en cierto sentido, es heredero.Al fin y al cabo, todo lo que no es tradición es plagio, tal y como afirmó Eugenio d’Ors. Nos referimos a un camino de perfección que no tiene fin y que no garantiza ni buen criterio, ni productividad, ni buen estilo. Y sin embargo resulta imprescindible.Ahora bien, cuando ya has escrito algo con cierta madurez, aunque sea unos míseros relatos, hay una experiencia posible y maravillosa. Se trata de leer algo que sientes que, por su temática, por su tono, o por cualquier otra circunstancia podría haber salido de tu propio acervo creativo. Es una suerte de déjà vu que hace que tu corazón se acelere, que leas con más atención y que trates, incluso, de replicarlo.Hace poco tuve el privilegio de disfrutar de esa experiencia. Fue con un libro de relatos del poeta Fernando Pessoa editado por Ana María Freitas en la editorial Acantilado. En concreto, se trata de, un relato corto inacabado, casi una fábula.Sin embargo, como buen escritor, había preparado un esquema y algunos fragmentos con su continuación. Una planificación que, con casi toda seguridad, se habría saltado o que habría modificado. Por suerte, su localización permite hacernos una idea de cómo hubiera acabado.Admito que, desde que leí este relato, no hago más que darle vueltas a cómo lo habría escrito, cómo lo habría desarrollado, cómo habría modificado la planificación… Quizá, una persona más sabia puede leer el texto y parecerle malo. Por mi parte, ha sido una epifanía cuya experiencia deseo a todo buen lector.