Los sindicatos califican de "éxito" el seguimiento de la huelga en la sanidad cordobesa

Botella invita a los sindicatos a "retomar el diálogo"

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍAS: PLATAFORMA POR LA DEFENSA DEL HOSPITAL DE MONTILLA

Los sindicatos han calificado hoy de "éxito" el seguimiento de la huelga convocada por CCOO, SATSE, CSIF y UGT en todos los centros del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia de Córdoba. Según el Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras (CCOO) de Córdoba, la protesta ha tenido una "alta participación", llegando a alcanzar un seguimiento de entre el 85 y el 90 por ciento, "a pesar de las medidas obstaculizadoras".Según ha denunciado CCOO, "el SAS no ha llegado a publicar los servicios mínimos acordados entre la Administración sanitaria y los sindicatos", de manera que los mismos se configuran con los efectivos profesionales de un día festivo y, además, se presta cobertura a los servicios de Diálisis y Oncología.“Curiosamente, el SAS ha fijado mínimos en servicios o en categorías que no trabajan en festivos, o se ha fijado más personal de mínimos de lo habitual en festivos en plantas de hospitalización: para eso sí han tenido tiempo”, ha ironizado el secretario general del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Córdoba, José Damas, que también es delegado de la Junta de Personal del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.Damas ha denunciado, a su vez, que "muchos trabajadores han sufrido presiones por parte de las direcciones sanitarias para no secundar los paros convocados por los sindicatos", a pesar de lo cual, "ha habido servicios que han parado al completo, como es el caso de Cardiología, Rehabilitación, Lavandería o Almacén".Damas ha asegurado que “son muchos los motivos que han hecho que se llegue a una huelga", empezando por la disminución de plantillas de profesionales en los dos últimos años. Así, los propios datos publicados por la Consejería de Salud y Consumo en su pagina web ratifican que, en los dos últimos años, se han perdido 1.378 profesionales en la provincia de Córdoba, mientras que el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba reduce su platilla en 875 profesionales, "a los que hay que sumar los casi 600 contratos no renovados el pasado 31 de mayo a profesionales que llevaban prestando servicio más de tres años, ocupando puestos que, en realidad, son estructurales".“La falta de personal está provocando que tengamos infraestructuras sanitarias infrautilizadas”, ha denunciado el responsable sindical, quien ha recordado que este "detrimento de la plantilla" conlleva que en los últimos seis meses el Hospital Reina Sofía haya incrementado en 818 personas las listas de espera, llegando a elevarlas en junio a 36.362 personas, prácticamente la mitad de las 72.963 personas en lista de espera en la provincia, según los datos facilitados por la propia Consejería.Igualmente, CCOO ha denunciado el "drástico recorte" en la contratación de verano, estimando entre un 25 y un 30 por ciento el recorte de plantilla respecto al año anterior. “Son imposibles esos números tan troleros que la Consejería ha facilitado sobre las contrataciones realizadas para cubrir el periodo vacacional", ha aseverado Damas."Dicen haber aumentado el número de contrataciones en un 3,15 por ciento, pero no dicen que estas contrataciones tienen un número muy inferior de jornadas efectivas de contrato y tampoco reconocen que no se ha renovado a casi 5.000 profesionales en Andalucía”, criticó Damas.En opinión del secretario general del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Córdoba, "en realidad han utilizado este ahorro de presupuesto para dar cobertura a las sustituciones del periodo vacacional". Y es que, según Damas, la propia consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, reconocía hace unas semanas que la contratación de verano se reduciría un 16 por ciento.Por otro lado, desde CCOO han criticado que la Consejería de Salud y Consumo "se dote con hasta 9 millones de euros para la derivación directa a empresas privadas con el objetivo de reducir listas de espera", una partida presupuestaria que, según la organización, "sale de recortes en personal del SAS y del ahorro por su negativa de aplicar íntegramente el Acuerdo de Atención Primaria y no desarrollar el nuevo modelo de Carrera Profesional que permitía mejorar algo ese sistema retributivo".“A costa de sus profesionales, el SAS nutre a las empresas privadas y no solo no reduce las listas de espera sino que las aumenta", ha añadido Damas, quien ha recordado que otro de los motivos que han indignado a los profesionales sanitarios es la tardanza en la publicación de la Bolsa del SAS.“Cuando se publican los listados de técnicos de Farmacia, técnicos especistas sanitarios o técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería lo hacen con unas notas de corte altísimas que van a provocar que estos listados se queden sin personas candidatas en muy pocos días, teniendo que utilizar los listados alternativos, los cuales no ofrecen garantías de mérito, capacidad e igualdad”, ha advertido el secretario general del Sindicato de Sanidad de CCOO de Córdoba.“Es inadmisible que el SAS y las gerencias de los centros sanitarios de la provincia estén recortando el presupuesto de la plantilla y hagan recaer sobre los profesionales un excesivo estrés, continuas presiones y una sobrecarga laboral inusual", ha añadido Damas."Todo ello hace imposible poder atender a la ciudadanía con la máxima calidad asistencial que se merece en la sanidad pública, por no hablar de otras consecuencias fatales como el incremento de las agresiones y las listas de espera quirúrgicas y de especialidades", ha aseverado el portavoz de CCOO.De igual modo, el dirigente sindical ha lamentado que el Gobierno que preside Juan Manuel Moreno Bonilla "favorezca a las compañías privadas de seguros de salud", que "están en máximos históricos a costa de personas que, en muchos casos, por la desesperación de solucionar su problema de salud, resienten aún más su economía familiar para poder acceder a un seguro privado”.Desde el Sindicato de Enfermería SATSE se ha calificado la huelga en el sector sanitario cordobés de exito. "Hemos sido capaces de conciliar el derecho a la huelga con el respecto a los servicios mínimos urgentes establecidos, para que la protesta del sector sanitario no haya afectado a la atención a emergencias y a los servicios esenciales", han precisado fuentes de la organización.Desde la organización sindical apuntan a que en los hospitales de Cabra, Pozoblanco, Montilla, Puente Genil y Peñarroya-Pueblonuevo se ha visto afectada la actividad quirúrgica y de consultas de 8.00 a 11.00 de la mañana. Según SATSE, en el ámbito hospitalario el derecho a la huelga se ha visto "seriamente comprometido", al establecer el SAS unos servicios mínimos "abusivos" que, en muchas unidades, han afectado al 95 por ciento de la plantilla.Por su parte, la delegada territorial de Salud y Consumo en Córdoba, María Jesús Botella, ha señalado que la Junta de Andalucía "trabaja para mejorar la accesibilidad de la sanidad, así como los equipamientos y las condiciones de los profesionales sanitarios públicos".La responsable territorial ha destacado que "los problemas estructurales de la sanidad pública nacional afectan a Andalucía" y ha pedido a las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial que "retomen la vía del diálogo y el consenso para lograr, entre todos, la mejora de la sanidad pública andaluza".María Jesús Botella ha trasladado su comprensión ante las reivindicaciones de los sindicatos, al tiempo que ha asegurado que "el Gobierno de Andalucía seguirá trabajando con el objetivo firme de ofrecer una atención sanitaria de calidad a los ciudadanos".En este sentido, ha recordado que el pasado miércoles 19 de junio, la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, mantuvo una reunión con los sindicatos SATSE, Sindicato Médico, CSIF, CCOO y UGT en la que transmitió su propósito de seguir trabajando con ellos en el seno de la Mesa Sectorial, tratando asuntos reivindicados por las organizaciones sindicales como la Carrera Profesional o la actualización de la Bolsa.“Sabemos que la sanidad pública andaluza atraviesa por problemas, siempre lo hemos reconocido. Tenemos que seguir trabajando para que el Sistema Sanitario Público de Andalucía gane en accesibilidad, en mejores condiciones laborales para nuestros profesionales y en instalaciones de calidad para los pacientes”, ha agregado.Al hilo de esto último, Botella ha puesto en valor las "mejoras que ha experimentado el Sistema Sanitario Público de Andalucía desde 2019" que, en lo que tiene que ver con los profesionales, "se ha traducido en un aumento de sus retribuciones del 14 por ciento de media, gracias a tres acuerdos de Mesa Sectorial que han supuesto 330 millones de euros más anualmente".En lo que respecta a la provincia de Córdoba, ha destacado que cuenta hoy con 1.700 profesionales más de todas las categorías en la plantilla del Servicio Andaluz de Salud (SAS) hasta llegar a los 11.440 efectivos, “los cuales han ganado en estabilidad”, ha apostillado, y se han puesto en marcha acciones por valor de 110 millones de euros para la modernización de las infraestructuras existentes, la construcción de nuevos centros de salud y consultorios y la adquisición de equipamiento de última tecnología.María Jesús Botella ha puesto de manifiesto que “ha habido avances fundamentales que nos ha permitido en Córdoba llevar a cabo, entre otras actuaciones, el nuevo centro de Salud Avenida de América (Córdoba Centro); el Hospital de Palma del Río; la reforma de la UCI Pediátrica del Hospital Universitario Reina Sofía; la reforma y ampliación de la UCI y los quirófanos del Hospital Valle de los Pedroches; la reforma de los módulos 30 y 40 de UCI de adultos en planta primera del Hospital Universitario Reina Sofía; la reforma del Área de Radiodiagnóstico del Hospital Infanta Margarita; la reforma del centro de salud de Baena del Área Sanitaria Sur o, entre otras muchas actuaciones, la reforma del Bloque Quirúrgico del Hospital Infanta Margarita”.En cuanto a este verano, ha subrayado que Andalucía inicia este periodo con 500 plazas en Atención Primaria sin cubrir por el grave déficit de facultativos que existe a nivel nacional y al que, “lamentablemente”, el Gobierno de España no ha ofrecido solución alguna “dejando a las comunidades autónomas en la estacada”.Además, este verano se produce una situación excepcional a causa de la finalización de la formación de los MIR en septiembre, en lugar de mayo, por el desfase de la pandemia. Esto significa no contar con 369 médicos para contratarlos durante la época estival. A esto, tal y como ha incidido, se le suma que este año se jubilan en Andalucía 479 médicos.Pese a esta situación, el Servicio Andaluz de Salud ha autorizado la contratación de 3.062 profesionales sanitarios dentro del Plan Verano 2024 en la provincia de Córdoba, 165 contrataciones más que el año pasado. De estas, 2.795 irán destinadas a la Atención Hospitalaria y 267 contrataciones para Atención Primaria. En el conjunto de la comunidad autónoma, se realizarán 37.320 contrataciones con este fin, un 3,15% más que en 2023 y un 18% más que en 2018.