Los pediatras insisten: la infancia es la etapa "crucial" para adquirir hábitos de protección solar y cuidados de la piel

La infancia es la etapa “crucial y fundamental para adquirir los hábitos de protección solar y de cuidado de la piel, siguiendo una vida saludable, y también como defensa del cáncer cutáneo”, según ha destacado la doctora Ana María Sanchiz, pediatra del Centro Médico Quirónsalud Jaén , que cuenta con el Hospital Quirónsalud Córdoba como espacio hospitalario de referencia para garantizar la continuidad asistencial en caso de ser necesario.La doctora Sanchiz ha explicado que con la llegada del verano y la subida de las temperaturas es importante tener en cuenta distintas cuestiones para disfrutar de los meses veraniegos, por lo que se debe proteger especialmente a los niños de las altas temperaturas que se alcanzan en el periodo veraniego, puesto que son especialmente vulnerables a los golpes de calor, deshidratación y radiación solar.En este sentido ha afirmado que la exposición a la luz y el calor pueden causar patologías que podrían llegar a ser graves si no se detectan adecuadamente y no reciben el tratamiento correcto. Para ello, debe evitarse la exposición al sol de manera directa en las horas centrales del día (de 10.00 a 16.00 horas), asegurar una correcta hidratación, especialmente con ingesta abundante de agua, y usar protección solar.La doctora ha recordado que se debe tener especial precaución con los niños más pequeños o aquellos con fototipos más bajos (piel clara, pelo rubio y/o ojos claros), ya que necesitarán fotoprotección más alta. Además, los menores de 6 meses no han de exponerse al sol directamente, dado que no se deben utilizar fotoprotectores en los menores de esta edad, además, aunque se protejan a la sombra, pueden recibir hasta un 50% de radiación indirecta o reflejada.En los niños mayores de 6 meses, el empleo de cremas solares debe acompañarse de otras medidas como el uso de prendas de baño con fotoprotección, y es recomendable el uso de gafas de sol con filtros para rayos UVA y UVB, utilizándose siempre un factor de protección por encima de 30, siendo más adecuado de 50. En los menores de 2-3 años, sería aconsejable utilizar cremas con filtros solares minerales en lugar de químicos, ya que los minerales tienen menor penetración en la piel.Los viajes y desplazamientos son frecuentes en verano, por lo que es muy útil preparar un botiquín para poder tratar pequeñas heridas, quemaduras, diarrea o episodios de fiebre, ha afirmado la doctora Sanchiz. A este respecto, ha añadido que siempre que el viaje se realice en coche debe usarse un sistema de retención infantil adecuado a cada edad, siendo recomendable que el niño viaje en sentido contrario a la marcha, “pues es la forma más segura de viajar”.La doctora Sanchiz ha insistido en que las vacaciones de verano son un período que puede aprovecharse para fomentar las actividades al aire libre, deportes y planes en familia, aunque hay que tener especial cuidado cuando se realizan actividades relacionadas con el agua, por lo que es importante emplear los objetos y accesorios para prevenir el ahogamiento y vigilar a los niños de manera estrecha para poder disfrutar con total seguridad.En las Urgencias Pediátrica del Centro Médico Quirónsalud Jaén, que comenzaron el pasado marzo, se atiende a niños desde el nacimiento hasta los 14 años que presenten cualquier patología urgente, disponiendo de las pruebas diagnósticas y terapéuticas necesarias para un correcto diagnóstico y tratamiento de los pequeños.El servicio de Urgencias Pediátricas, cuyo horario es de 9.00 a 20.30 horas de lunes a jueves, y de 9.00 a 14.00 horas los viernes, puede administrar cualquier tratamiento necesario como medicación oral, intravenosa, aerosolterapia, tratamientos urgentes de traumatología, cura de heridas, suturas, análisis y pruebas radiológicas, entre otras. 