Las cooperativas agroalimentarias de Córdoba celebran su asamblea general en La Unión

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS DE ANDALUCÍA

El salón de actos de la Cooperativa Agrícola La Unión de Montilla, una de las entidades de referencia en la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles y de la DOP Aceite de Lucena, acogió al mediodía de ayer la asamblea general de Cooperativas Agroalimentarias de Córdoba, una entidad que agrupa a la práctica totalidad de las cooperativas agroindustriales de la provincia.Durante la reunión, que contó con la presencia de Francisco Fernández, director-gerente de La Unión, se hizo balance de un año "muy complicado" en el que, a pesar de las dificultades, las cooperativas han logrado mantener el volumen de negocio que venían registrando en los últimos ejercicios. En concreto, han facturado 1.372 millones de euros, lo que representa el 13 por ciento del total de todas las entidades agroalimentarias andaluzas."Las cifras dan muestra de la solvencia de la economía social agraria en la provincia, aunque eso no se ha traducido en los mismos beneficios para los socios", tal y como puso de manifiesto el presidente de la federación, Rafael Sánchez de Puerta, quien aludió al "difícil contexto político y económico", así como a la "galopante sequía", una realidad que "ha lastrado la actividad en el campo".El presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Córdoba defendió la necesidad de tener una agricultura "viva e ilusionante" y abogó por "ser capaces de buscar alternativas y que eso no convierta a los agricultores en delincuentes".A juicio de Sánchez de Puerta, "se ha perdido una magnífica oportunidad" en las últimas movilizaciones protagonizadas por el sector agrario porque, en su opinión, "cada uno de los manifestantes ha dado un mensaje distinto y no hemos señalado el principal problema, que es la falta de rentabilidad en el campo motivada por la sequía, por los cambios en la Política Agraria Común (PAC), por la falta de relevo generacional y por muchos otros motivos".La carencia de recursos hídricos en la provincia fue la principal demanda del presidente de la federación, quien recordó que Córdoba almacena el 50 por ciento del agua para una superficie de regadío del 17 por ciento, lo que consideró un "agravio" con respecto a otros territorios.Una de las cuestiones que abordó Sánchez de Puerta fue la propia gestión del agua, de la que dijo que “es obsoleta y la misma desde hace cien años”. Para el portavoz de la entidad, "hace un siglo, el agua embalsada se destinaba principalmente a la producción de electricidad, pero la necesidad hoy ha cambiado por completo", por lo que defendió la necesidad de “hacer leyes ajustadas a la realidad”.Por otro lado, el responsable de la federación provincial se mostró partidario de “convertir el cambio climático en una oportunidad para sacar adelante los proyectos hídricos necesarios”. “Creo que son muchas las cosas que se pueden hacer y, desde luego, las estamos haciendo, pero tenemos que encontrar esas soluciones porque ese es el futuro de nuestra tierra”, señaló.Sánchez de Puerta también se refirió a las "dificultades" para encontrar mano de obra para trabajar en el campo, un problema que, a su juicio, "se topa con la excesiva burocracia". En este punto, el presidente fue crítico con medidas que, en su opinión, “incentivan no trabajar y, además, ponen trabas a la contratación a trabajadores de otros países".Como novedad, Cooperativas Agroalimentarias de Córdoba analizó la situación de los sectores en un coloquio en el que participaron representantes de cada uno de ellos: José Luis Toledano (aceite de oliva); Francisco de Mora (aceituna de mesa); David Chao (cultivos herbáceos); José María Corredera (frutas y hortalizas); Francisco Serrano (orujo) y Antonio López Pérez-Barquero (vino). Los seis integrantes de la mesa redonda coincidieron en la necesidad de "amarrar más inversiones en infraestructuras hídricas para garantizar el acceso de todos al agua".Precisamente, uno de los más críticos con esta cuestión fue el presidente de la Cooperativa La Aurora de Montilla, Antonio López, quien puso de manifiesto el "agravio comparativo" de Córdoba en cuanto a las dotaciones para el riego de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).“Tenemos que ser más reivindicativos”, reclamó López Pérez-Barquero, quien recordó que "la sequía ha afectado a todos los cultivos sin excepción" y, de hecho, los representantes sectoriales de Cooperativas Agroalimentarias de Córdoba refirieron “pérdidas históricas de cosecha” por este motivo.