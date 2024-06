Aureliano Sáinz | Dos padres o dos madres

AURELIANO SÁINZ

En más de una ocasión he indicado que si hay algo que ha tenido una gran transformación en las últimas décadas ha sido la familia. Y esto lo puedo confirmar por los muchos años que llevo investigando sobre el núcleo familiar a partir de los dibujos de los escolares que, a fin de cuentas, son los que nos informan con total sinceridad sobre cómo ellos ven a sus propias familias.En el libro recién aparecido El dibujo de la familia. Radiografía de las emociones en el seno familiar , informo de las diversas modalidades que existen, así como de los sentimientos que se desarrollan dentro de ellas, puesto que todos comenzamos a configurarnos emocionalmente en nuestras infancias.Una de esas modalidades es la familia homoparental o igualitaria que en nuestro país está reconocida desde 2005. En aquella fecha eran pocos los países que habían legalizado el matrimonio entre parejas del mismo sexo; en la actualidad, en cambio, son ya treinta, a los que hay que añadir una docena de Estados que permiten las uniones civiles con derechos similares a los del matrimonio, aunque no reciban esta denominación.Como he apuntado, y puesto que son muchos los centros educativos en los que he llevado las investigaciones, necesariamente, tendrían que aparecer dibujos de niños y de niñas que pertenecieran a este tipo de familia. Cierto que no son muchos los casos; no obstante, al margen de las ideas que se tengan, a mis alumnos, futuros docentes, les indico que deben ser conscientes de que todo niño o niña que viene a este mundo tiene el derecho a ser feliz, independientemente de la situación familiar de la que provengan.Y para que entendamos de qué manera ellos entienden a sus familias, he seleccionado cuatro dibujos con el fin de que observemos cómo son las escenas que han construido gráficamente, de modo que no solo veremos quiénes las componen sino también las emociones que manifiestan con respecto a sí mismos y al resto de los miembros.Comencemos por el dibujo de la portada. Corresponde a una niña de 8 años que, una vez terminado el trabajo, nos lo entregó con toda naturalidad, ya que en el colegio al que asiste saben que tiene dos padres, tal como ella misma lo expresa en la escena que ha creado. Debo apuntar que se siente tratada del mismo modo que el resto de sus compañeros de clase.Si analizamos el dibujo, comprobamos que comienza por la izquierda de la lámina con las figuras de sus padres; posteriormente, se dibuja a sí misma, con trazo seguro y claro. Por el análisis del conjunto, puedo deducir que la niña se encuentra dichosa y emocionalmente bien integrada en su familia y en colegio.Un año más, es decir nueve, tiene el autor del dibujo que acabamos de ver. En este caso, también tiene dos padres, pero no se siente tan seguro como la niña del dibujo de la portada. Esto se debe al cambio que realizó en la primera de las figuras realizadas, que la incluyó dentro de la cuadrícula superior izquierda, puesto que una vez dibujada, escribió “papá” y puso su nombre; no obstante, inmediatamente lo borró y escribió “abuelo”, al darse cuenta de que aparecería después su otro padre. Pasó al lado derecho para trazar a su abuela; en la parte inferior, se dibujó a sí mismo; acabando con la figura de su otro padre. Debo aclarar que he borrado los nombres que el niño escribió a lápiz con el fin de mantener la privacidad del autor y su familia.Tal como he indicado, ahora muestro un par de dibujos en el que aparecen familias con dos madres. El que acabamos de ver corresponde a una niña de 4 años. En él, aparecen numeradas sus dos madres; posteriormente, la propia autora; acaba con su futura hermana, de raza negra, ya que sus madres estaban gestionando su adopción, por lo que la niña solo la conocía por fotografías. Como puede apreciarse, las cuatro figuras se muestran alegres, con las mismas formas, similares flores en sus vestidos y los mismos colores, lo que es indicio de la identificación que siente con su familia.El dibujo que acabamos de ver lo he recogido recientemente en este curso dentro de las pruebas que anualmente llevamos a cabo en diferentes centros de Educación Infantil y Primaria. Como podemos comprobar, la autora, una niña de 5 años, se dibuja la primera, en gran tamaño y con una corona puesta, lo que es indicio de autoestima y de la seguridad que recibe de sus madres. Le sigue el dibujo de su hermana pequeña y, ya en el lado derecho, a sus dos madres. Es la propia niña la que ha escrito quiénes con cada una de ellas dentro de una escena claramente vitalista y como reflejo de la situación dichosa en la que vive la pequeña autora.Quisiera cerrar este resumen del capítulo del libro que he dedicado a las familias homoparentales o igualitarias manifestando que comprendo que haya gentes a las que no les guste o no entiendan estas nuevas modalidades familiares; sin embargo, de lo que se trata es de averiguar si los que pertenecen a ellas se desarrollan con la seguridad y el equilibrio emocional que se desea para todos los niños y niñas, independientemente de que se encuentren situaciones minoritarias.