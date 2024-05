José Antonio Hernández | Una amable invitación a la aventura

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ GUERRERO

En, María Jesús Rodríguez Barberá evidencia, gracias su agudo instinto literario, su encendido entusiasmo por la belleza y a su esmerado aprecio por el rigor de la palabra, Nos muestra su convicción de que los recursos métricos no son elementos meramente decorativos sino unos instrumentos para expresar los acordes emocionales de su alma. Sus rimas y, sobre todo sus ritmos, constituyen unos privilegiados vehículos para sentir el paso del tiempo y para expresar el sentimiento del recuerdo.Nos explica cómo la rima es una manera de canalizar la fantasía y, también, una forma de controlar la marea verbal. Fíjense, por ejemplo, cómo sus versos, ilustrativos ejemplos constituyen unos misteriosos puentes, no sólo de sonidos, sino también –como ocurre con la buena música– de conceptos, de imágenes, de sensaciones y de sentimientos: de dibujos, de pinturas y de melodías. Y es que María Jesús es dibujante, es pintora y es música.La lectura estas composiciones nos demuestran que los recursos métricos no son elementos meramente decorativos, sino unas herramientas mágicas con los que ella nos expresa los acordes emocionales de su alma, y nos explica cómo las rimas y, sobre todo el ritmo, constituyen unos privilegiados vehículos para regalarnos generosamente las sensaciones y de las emociones que ella experimenta con cada una de sus experiencias.María Jesús nos demuestra cómo la rima –una manera de canalizar la fantasía y una forma de controlar la marea verbal– constituye un misterioso puente por el que transitan conceptos, imágenes, sensaciones y de sentimientos. Y es que, como ella repite, en la lengua poética los sonidos adquieren una singular relevancia.Ella me ha confesado que lee y relee a los autores clásicos porque le proporcionan nuevos impulsos, porque la inquietan, la interpelan y la estimulan para respirar el aire libre del pensamiento y para sumergirse en el mar abierto de la fantasía. Y es que, efectivamente cada una de las palabras de esos textos son fecundas simientes que, iluminando las cuestiones de más palpitante actualidad, penetran en nuestras entrañas, germinan y producen frutos gratos y provechosos.Este vuelo de gaviota por el océano de sus versos nutre nuestros deseos de vivir la vida de una manera diferente haciéndonos pensar, sentir, emocionarnos, disfrutar, sufrir, llorar y reír, y, en resumen, alimentan nuestras vidas y nos invitan a la aventura, al diálogo y a la conversación.