Montilla-Moriles protagoniza un documental de la Pace University de Nueva York

Los vinos de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles y la industria tonelera de la localidad protagonizan un documental elaborado por estudiantes de último curso de la Pace University , una institución privada fundada en 1906 por los hermanos Homer St. Clair Pace y Charles A. Pace como escuela de negocios y que, en la actualidad, cuenta con un campus principal en Nueva York y varios campus secundarios en el condado de Westchester."Cada año, los estudiantes del último curso de la Universidad Pace de Nueva York ruedan un documental en un lugar del mundo y sobre un tema específico", explicó el concejal de Turismo y Promoción de Ciudad, Adrian Lapsley, quien añadió que, en esta ocasión, 16 jóvenes universitarios y dos profesores han puesto su objetivo en la historia de la tonelería cordobesa para elaborar un trabajo cinematográfico que profundiza en esta actividad artesana ligada históricamente con el mundo del vino.Según ha desvelado el Ayuntamiento de Montilla, la idea surgió tras un viaje de promoción organizado en 2022 por la Ruta del Vino Montilla-Moriles, en el que participó Celestial Voyagers, la agencia encargada de organizar cada año ese viaje a la Pace University.A raíz de aquel viaje, la responsable de Celestial Voyagers, Françoise Cornu, "quedó tan impresionada por nuestra tierra de vinos que contactó el pasado otoño con la Ruta del Vino Montilla-Moriles para manifestar su interés por dedicar el nuevo documental de la Pace University al mundo de la tonelería montillana", subrayó Adrian Lapsley.Tras ese primer contacto, y de la mano de la directora de la agencia Caracol Tours, Isabel Calvache, especialista en vinos generosos, se ha diseñado un programa de entrevistas y grabaciones durante cinco jornadas, tanto en las propias tonelerías de la zona como en bodegas, restaurantes y viñedos del marco Montilla-Moriles.Después de la bienvenida ofrecida en Montilla por el gerente de la Ruta del Vino, Rafael Cabello, el rodaje llevó al grupo por las instalaciones de Tonelería del Sur que, hace tan solo unos días, revalidó su título como 'Global Icon of Whisky: Cooperage of the Year' por segundo año consecutivo, consolidándose como la Mejor Tonelería del Mundo.El rodaje también ha recalado en Bodegas Robles , santo y seña de la producción ecológica en Andalucía y referente de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles, que se caracteriza por "ofrecer vinos de calidad, cultivados de manera responsable", además de promover "prácticas empresariales éticas y respetuosas con el medio ambiente".De igual modo, el documental cuenta con la participación de Bodegas Pérez Barquero donde, de la mano de Rafael Delgado Ruz, responsable de Exportación de la firma, han podido descubrir la crianza oxidativa y su efecto en los vinos olorosos y amontillados, así como en los brandis. Desde su fundación en 1905, esta institución ha cuidado con la mayor atención y esmero todas las labores que giran alrededor de la creación del vino: desde la selección de los mejores pagos de viñas –albarizas de la Sierra de Montilla y de Moriles Altos- hasta la recolección, el transporte y la molturación de la uva.A su vez, el equipo de la Pace University de Nueva York ha recalado en Bodegas Alvear , la segunda bodega más antigua de España y la más antigua de Andalucía, que ha dado a conocer la crianza biológica del vino fino. Fundada en 1729, la firma está dirigida por la octava generación de la familia, que trabaja para preservar el patrimonio, el conocimiento adquirido y los valores de la bodega, "siempre con la vista puesta en el futuro, explorando las raíces y las particularidades de los viñedos de Montilla-Moriles", tal y como destaca su director general, Luis Giménez Alvear.Otro de los momentos especiales del programa fue la entrevista a trabajadores jubilados de la histórica Tonelería La Montillana, que compartieron su experiencia en el marco incomparable de la Cooperativa Agrícola La Unión , que hace solo unas semanas acaba de dar un importante paso adelante en su decidida apuesta por los vinos de la zona de la mano de su Amontillado Laudis , una nueva referencia que concentra la calidad del fruto nacido de los viñedos de sus socios con la experiencia y el saber hacer de una entidad que cuenta entre sus filas con un reputado equipo de enólogos.El documental que han rodado en Montilla los estudiantes de la Pace University será estrenado el próximo 4 de mayo y, según ha anunciado desde el Ayuntamiento, podrá visionarse de forma gratuita a través de alguna plataforma digital.